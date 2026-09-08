Il brutto incidente di Monza alla Parabolica potrebbe aver lasciato qualche strascico sul fisico di Leclerc, qualche rumors dà la Ferrari correre ai ripari per il suo sostituto tra Giovinazzi, Camara, Bearman e Beganovic

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il forfait di Leclerc per la gara del Madring. La voce è circolata incontrollata e con un po’ di insistenza nelle ultime ore creando un po’ apprensione nei tifosi della Ferrari sulle condizioni di Charles dopo il botto di domenica scorsa alla Parabolica-Alboreto. Addirittura sarebbe stato preallertato il suo eventuale sostituto (Giovinazzi, Bearman, Camara o Beganovic?) per correre al posto del monegasco sulla SF-26.

Vediamo come sta realmente la situazione. Una cosa è certa, Isack Hadjar salterà anche la tappa madrilena con la Red Bull confermando il pacchetto visto a Zandvoort e Monza con Lawson e Tsunoda.

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Come sta Leclerc dopo l’incidente di Monza

A destare un po’ di preoccupazione era stato lo stesso Charles. Acciaccato, indolenzito, addirittura con problemi di vista ammessi dallo stesso pilota nelle interviste. Così Leclerc è uscito malconcio dal brutto incidente che lo ha visto protagonista all’uscita della Parabolica-Alboreto alla fine del 2° giro del Gran Premio d’Italia.

Una bella botta che aveva richiesto l’intervento della medical car col pilota che ha preferito tornare immediatamente a casa, a Monaco, dopo aver concesso qualche veloce intervista in mix-zone, aver rassicurato i tifosi. Da quel momento nessuna notizia ufficiale sulle sue condizioni, Charles si è trincerato nel silenzio, i suoi social sono fermi a 5 giorni fa, prima di Monza, non ci sono post di nessun tipo, anche perchè c’è poco da dire visto quello che è successo anche in avvio di gara con Hamilton in partenza e tutte le critiche e polemiche che ne sono seguite.

Leclerc a rischio forfait, cosa dicono gli esami

Secondo quanto appreso da RMC Motori, Antonio Giovinazzi sarebbe stato allertato dalla Ferrari per un’eventuale sostituzione di Leclerc nel Gran Premio di Spagna. Questa la notizia che circola da questa mattina. Un’azione dovuta da parte di Maranello visto il violento incidente di cui è stato vittima Charles a Monza ma anche per i pochi giorni che il monegasco avrà per recuperare visto il back to back previsto del calendario porterà il circus subito in Madrid per inaugurare il nuovo circuito del Madring.

Leclerc già lunedì ha effettuato una serie di test medici a Monte Carlo. Che avrebbero dato tutti esito negativo. Come confermato anche da Autoracer, il pilota #16 sarà regolarmente al via del Gran Premio di Spagna e non ci sono dubbi legati alle sue condizioni fisiche. Di certo Charles salirà sulla sua SF-26 venerdì nella prima sessione sulla nuovissima pista spagnola che peraltro proprio lui ed Hamilton hanno inaugurato qualche mese fa.

Giovinazzi, Camara o Bearman se Leclerc è out

Ma chi sostituirebbe Leclerc in caso di un forfait anche se improbabile? Il terzo pilota di Maranello designato è Antonio Giovinazzi, come detto, sarebbe stato messo in preallarme per Madrid e reduce dalla pole con l’Hypercar Ferrari nel WEC ad Austin, vanificata poi da un problema avuto dal suo compagno James Calado nel suo stint per l’11° posto finale. Giovinazzi, prodotto della Ferrari Driver Academy, è stato per 3 anni pilota ufficiale Alfa Romeo Sauber in F1.

Difficile che la Ferrari chieda alla Haas, Oliver Bearman che esordì in F1 proprio con la rossa a Jeddah tre anni al posto di Sainz colpito da un attacco di appendicite. Questo fine settimana a Madrid ci sarà anche la Formula 2, quindi saranno in Spagna anche Rafael Camara, giovane emergente della FDA così come Dino Beganovic, altro tester Ferrari che quest’anno ha già guidato la SF-26 in alcune fp1.

Red Bull, Hadjar out ancora, confermati Lawson e Tsunoda

Chi invece è oramai certo non ci sarà nemmeno al Madring sarà Isack Hadjar. Il pilota francese non si è ripreso dall’infortunio al polso sinistro subito durante la pausa estiva in circostanze dubbie e non meglio chiarite. Come a Zandvoort e a Monza, confermato quindi in blocco lo schieramento che prevede nuovamente Liam Lawson che risale per la terza volta sulla Red Bull del francese e Yuki Tsunoda reduce dal punticino conquistato domenica, che correrà la sua terza gara stagionale sulla Racing Bulls.