F1, Ferrari: Leclerc saluta Vettel

Charles Leclerc ha salutato così sui social Sebastian Vettel, che a fine stagione dirà addio alla Ferrari: "Non ho mai imparato così tanto da un compagno di squadra come con te, grazie di tutto. È stato un onore averti come compagno – ha detto – abbiamo vissuto momenti tesi in pista, alcuni belli, altri che non sono andati come avremmo sperato, ma c’è sempre stato rispetto, anche se da fuori non veniva percepito".

Questo il saluto di Marc Gené: "Un piacere e un onore lavorare con te Sebastian, in questi 5 anni e con 14 vittorie hai sempre dimostrato di essere un grande campione. Non vedo l’ora di vivere ogni momento con te in squadra questa stagione".

SPORTAL.IT | 12-05-2020 10:37