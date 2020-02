F1: Ferrari, Leclerc sotto pressione: "Finita la luna di miele"

Dopo l'ottimo anno d'esordio, Charles Leclerc è chiamato alla conferma alla Ferrari. Secondo addetti ai lavori e colleghi il 2020 sarà il vero anno della verità per il monegasco, che a differenza della scorsa stagione avrà più pressione addosso rispetto al compagno di scuderia Sebastian Vettel. "Charles ha attraversato quel periodo di luna di miele in Ferrari. Ma quest’anno deve essere l’anno in cui lotta per il campionato", sono le parole dell'ex campione del mondo Jenson Button.

In un'intervista al Daily Mail, l'ex pilota della Mercedes mette in guardia il giovane driver del Principato: "Non vedo l’ora di vedere cosa succede alla Ferrari. Penso davvero che metteranno insieme i cocci e avvicinarsi alla Mercedes. Ci sono state alcune gare in cui Charles stava facendo parecchi errori all’inizio dell’anno. Aveva molta velocità ma spesso era costretto a chiedere scusa per i suoi errori. Ed è un po’ come arretrare".

Il rapporto con Vettel sarà sempre meno complicato per Button: "Penso che le dinamiche fossero semplicemente sbagliate all’interno della squadra l’anno scorso. Penso che ora abbiano una comprensione migliore l’uno dell’altro e penso davvero che diventeranno una squadra forte nel 2020. Non appena si renderanno conto che devono combattere Lewis, piuttosto che la rivalità interna, avranno una grande possibilità di essere in prima linea e di lottare per il campionato".

Il tedesco è chiamato al riscatto: "Essere un quattro volte campione del mondo e vedere che sei battuto da un ragazzino della tua squadra, fa molto male. Penso che sarà un pilota molto più fiducioso e commetterà meno errori nel 2020. Altrimenti… probabilmente non sarà più alla Ferrari nel 2021".

SPORTAL.IT | 25-02-2020 12:09