Ferrari a due facce a Singapore: Leclerc getta la spugna, Hamilton carico dopo l’addio a Roscoe

Alla vigilia del Gran Premio di Singapore, arriva una Ferrari dai due volti: Charles non nasconde dubbi e preoccupazioni, Lewis prova a ridare fiducia all’ambiente

Dopo l’appuntamento di Baku, la Formula 1 torna in Asia con la sfida di Marina Bay. L’insidioso circuito cittadino di Singapore rappresenta una delle ultime occasioni per la Ferrari di dare un sapore – seppur leggermente – diverso a questa stagione. Un’opportunità utile anche e soprattutto per provare a lanciare un segnale verso il 2026. Nel giorno dedicato alla stampa, però, la Rossa arriva con Hamilton e Leclerc dalle aspettative diametralmente opposte.

Media day a due facce

Media day a due facce per la Ferrari in quel di Singapore. La prima è quella cauta e remissiva di Leclerc nel valutare le prospettive per il weekend delle Rosse. La seconda è quella di Hamilton, che vuole lasciarsi alle spalle la settimana complicata con l’addio all’amato cane Roscoe e puntare a dare tutto in pista.

Leclerc sconsolato e senza speranze

Il monegasco ammette di non attendersi miracoli a Marina Bay, consapevole delle difficoltà di adattamento della monoposto di Maranello a un tracciato che privilegia carico e trazione: “Nelle qualifiche a Baku non abbiamo fatto un gran lavoro e non credo che qui possa andare meglio. La pista mi piace, ma non mi aspetto di essere vicini alle McLaren. Potremmo esserlo con le Mercedes, ma credo sia più difficile rispetto a Baku”.

“Possibilità per la Pole? Lo spero, ma non mi aspetto possano esserci le stesse condizioni trovate in Ungheria. L’unica cosa che posso dire è che ce la metterò tutta”. L’obiettivo diventa quindi limitare i danni e approfittare delle occasioni favorevoli per puntare al controsorpasso sulle Mercedes nel Mondiale costruttori. Poi, l’amara rivelazione con un piccolo spiraglio: “Una vittoria quest’anno? Improbabile. Non penso saremo mai in vantaggio sulla McLaren, ma mai dire mai. Magari a Las Vegas…”.

Hamilton ottimista

L’altra faccia della medaglia è, ovviamente, Hamilton, che arriva al weekend di Singapore in un momento a dir poco particolare. Il sette volte campione del mondo ha, infatti, dovuto affrontare la perdita del suo cane Roscoe, con annesse polemiche. Un lutto condiviso con i fan sui social e che Lewis vuole provare a dimenticare in pista.

“Ho ricevuto tanti messaggi ed è stato commovente vedere quante persone si sono affezionate a Roscoe. La settimana scorsa è stata molto difficile, ma non vedo l’ora di tornare alla guida. Abbiamo imparato molto dalle ultime gare. A Baku non siamo stati perfetti, ma abbiamo imparato molto dagli errori e ora spero che sia giunta l’ora di capitalizzare e progredire. Sono ottimista, le qualifiche saranno fondamentali”.

Caso Baku chiuso

Infine, tornando proprio su quanto accaduto a Baku con Leclerc sulla mancata restituzione della posizione, Hamilton spegne ogni polemica: “Abbiamo parlato e posso dire che va tutto bene. È stato fantastico, sono convinto che miglioreremo la comunicazione per assicurarci che cose del genere non accadano di nuovo. Potete stare tranquilli, non ricapiterà…”.