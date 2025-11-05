Ferrari, la bomba di Schumacher: “Leclerc e Piastri nel mirino dell’Aston Martin”. E Antonelli spaventa Russell

L’ex pilota tedesco rivela un po’ di voci di paddock a cominciare dalla voglia di Aston Martin di rinnovare il pacchetto piloti con Leclerc e Piastri che sarebbero i primi obiettivi

La stagione della Formula 1 volge al termine con il Mondiale che però resta ancora apertissimo. Il duo della McLaren in testa con Norris che precede Piastri di un solo punto (357 contro 356 punti) ha i favori del pronostico ma quando il terzo incomodo si chiama Max Verstappen non c’è mai da stare tranquilli. Ma se davanti si pensa al presente, nelle retrovie dove c’è anche la delusa Aston Martin si pensa decisamente al futuro. Un futuro che potrebbe riguardare anche la Ferrari e in particolare Charles Leclerc.

La stagione difficile del team di Silverstone

L’arrivo di Adrian Newey ha senza dubbio cambiato le prospettive della Aston Martin. Ma nonostante il progettista sia da molti considerato una specie di “mago”, anche per lui certe imprese rischiano di essere impossibili. Il 2025 è stato piuttosto deludente con Fernando Alonso e Lance Stroll che non sono mai andati a podio e sembravano aver poche possibilità nelle ultime tre gare della stagione. E il settimo posto nella classifica costruttori non è di certo esaltante. Gli obiettivi sono a lunga scadenza ma non è detto che qualcosa non possa cambiare anche nella prossima stagione, a cominciare dal parco piloti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rivelazione di Ralf Schumacher

A lanciare delle indiscrezioni in tal senso ci pensa Ralf Schumacher. L’ex pilota tedesco è apparso molto loquace nel corso del suo intervento al podcast Backstage Boxengasse dove ha rivelato un po’ di voci che si sussurrano nel paddock: “Aston Martin è alla ricerca immediata di un cambiamento. Potrebbe essere per il 2027 ma non sarebbe una sorpresa se arrivasse anche nel 2026. Stanno cercando due piloti forti e uno dei candidati è sicuramente scritto Piastri e su questo aspetto posso dire con certezza che ci sono delle conversazioni già in corso. Ma anche Charles Leclerc è un’opzione”.

Antonelli e la frustrazione di Russell

Schumacher svela segreti che riguardano tutte le squadre e potrebbe essere non lontano dalla realtà quando parla di quello che sta avvenendo in casa Mercedes, un ambiente che sembra conoscere molto bene. E dal tedesco arriva un retroscena sul rapporto tra George Russell (che resta saldamente la prima guida) e Kimi Antonelli che continua a scalare la classifica di gradimento: “Nelle ultime settimane George Russell è un po’ frustrato visto che ha un compagno di squadra che comincia a essere più veloce di lui. Antonelli sembra che si stia molto divertendo, del resto non capita spesso di cominciare la carriera con un top team”.