Aduo, Ferrari preme sull'acceleratore ma la Mercedes fa sandbagging: Hamilton va di corsa e Coulthard applaude

La Ferrari sta provando in tutti i modi ad annullare il gap dalla Mercedes che però fa melina e domina con un po di margine per non concedere ADUO ai suoi rivali. Intanto Hamilton ritrovato anche per Coulthard

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La Formula 1 si gode la prima settimana di sosta dopo l’inizio del Mondiale. Che ha detto tante cose su questa nuova era così osteggiata dai cultori del motorsport ma che piaciucchia alla grande massa che si è goduta appieno lo spettacolo del duello Ferrari tra Leclerc ed Hamilton in Cina. A Maranello però vogliono qualcosa in più del 3° posto. Puntano alla Mercedes ma servono miglioramenti e aggiornamenti.

Si lavora dunque con un occhio all’ADUO che potrebbe essere anticipato viste le due gare saltate in Medio Oriente. Anche se pare che dalle parti di Brackley si faccia un po’ di ostruzionismo giocando con il cosiddetto sandbagging, il massimo risultato col minimo sforzo tendendo qualche decimo nel piede di Antonelli e Russell e non dare troppo nell’occhio.

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La Ferrari ci crede, prendere Mercedes si può

Seconda forza del Mondiale per distacco. Sia davanti che dietro. Questa la condizione della Ferrari dopo le prime due gare che hanno sottolineato la bontà del progetto della SF-26. La rossa è costantemente dietro le Mercedes, qualche volta davanti come nella Sprint di Shanghai per qualche errore di troppo di Antonelli poi ampiamente rifattosi in gara.

Con la Red Bull in crisi e la McLaren vessata dall’affidabilità, la Ferrari è l’unica scuderia che può rendere questo campionato meno monomarca di quello che poteva essere e in parte si sta rivelando. La Mercedes vola quando e come può. Il distacco c’è, in qualifica e in corsa. E la partenza a razzo di Hamilton e Leclerc può veramente poco contro il passo delle frecce d’argento.

A Maranello si lavora sulla velocità, Vasseur spinge

Sono giorni di duro lavoro a Maranello quelli che intercorrono tra le due parentesi orientali, dalla Cina al Giappone passando per la base della rossa a studiare dove poter trovare quella velocità in rettilineo lamentata da Hamilton e Leclerc nei confronti della Mercedes.

Come riporta The Race, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ritiene che alla sua squadra sarà consentito introdurre un’unità propulsiva potenziata quest’anno, nell’ambito dei regolamenti della Formula 1 volti a ridurre il divario tra le vetture. La chiave per colmare questo divario sarà rappresentata dagli aggiornamenti apportati alla vettura e al motore.

A Maranello si starebbe lavorando a una nuova specifica per il motore a combustione interna, un chiaro segnale che le prestazioni attuali non sono considerate sufficienti per competere ai massimi livelli. anche 15 cavalli in meno dei rivali della Mercedes.

Cosa è e come funziona l’ADUO, tempistiche

Nell’ambito del regolamento del 2026, è stato introdotto un elemento noto come Opportunità di Progettazione e Aggiornamento Aggiuntive (ADUO) per contribuire a garantire che le differenze tra i produttori rimangano minime. In parole semplici, se dopo sei gare un costruttore ritiene che la sua power unit si discosti di oltre il 2% dal valore di riferimento, gli sarà consentito di effettuare un aggiornamento più avanti nel corso dell’anno e un altro per il 2027.

Qualsiasi motore a combustione interna che risulti più lento del motore migliore di oltre il 2% beneficia di agevolazioni in termini di aggiornamento e sviluppo. La classificazione si basa non solo sulle prestazioni massime del motore a combustione interna, ma anche sul cosiddetto Indice di Prestazione del Motore a Integrazione di Motore (ICE Performance Index).

Maggiore è il deficit, maggiori sono le opzioni di aggiornamento disponibili. Inoltre, sono previsti tempi di prova più lunghi e un allentamento del limite di budget. Le cancellazioni non hanno alcun impatto sul tetto di spesa del team. Il regolamento prevede un budget massimo di 215 milioni di dollari per “24 gare o meno”. I sovrapprezzi si applicano solo se le gare sono più di 24.

Secondo il regolamento attuale, la prima finestra ADUO si apre dopo sei gare, che originariamente sarebbe stata il Gran Premio di Miami. Tuttavia, la cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita significa che le prime sei gare non saranno completate fino al Gran Premio di Monaco a giugno.

La strategia Mercedes, cos’è il sandbagging

In relazione all’ADUO e agli aggiornamenti sulle power unit si sospetta che proprio in relazione ai regolamenti la Mercedes stia correendo un po’ in controllo senza manifestare tutto il suo enorme potenziale. E che il gap con la Ferrari, e gli altri, sia ancora maggiore. Si chiama “sandbagging”. L’obiettivo è di restare sotto la soglia del 2% di margine sulle rosse e bloccare così l’uso di aggiornamenti da parte di Maranello. Ma la FIA resta pronta a intervenire: può revocare slot di aggiornamento e verificare i valori direttamente sui banchi prova dei team, prevenendo qualsiasi tentativo di

Hamilton tornato a nuova vita, Coulthard approva

Non solo Kimi Antonelli. Il Gran Premio di Cina ha sancito la rinascita di Lewis Hamilton con la Ferrari. Primo podio e tanta soddisfazione per il 7 volte campione del mondo finalmente dimostratosi tale. La nuova cura dei regolamenti, la presenza di un nuovo staff, personale e tecnico in Ferrari con Carlo Santi al muretto, sta dando i suoi frutti.

Per Hamilton la tappa in Cina è stata una doppia festa dal momento che proprio in concomitanza con la festa della mamma in Inghilterra ha passato tanto tempo con sua madre, Carmen Larbalestier presente ai box a Shanghai e protagonista anche di diversi momenti e post del pilota inglese.

Che non vuole lasciare nulla al caso tanto da svegliarsi di primo mattino, all’alba per spararsi qualcosa come un 10mila metri di corsa con tanto di foto celebrativa postata sui social.

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A sottolineare un Hamilton ritrovato per tutta la F1 è stato anche David Coulthard: “Penso che abbia guidato brillantemente, e non c’è dubbio che sia molto più felice ora. Si sta davvero godendo queste macchine. Lewis si adatta ai nuovi regolamenti e anche quando Leclerc è salito di livello nella seconda parte della gara non è riuscito a stargli davanti. Quella è stata una masterclass di Hamilton”.