Ferrari in pressing su Mercedes, anche l'ala desta sospetti: la mossa per Suzuka sotto la spinta di Elkann

Non solo rapporto di compressione, la Ferrari vuole vederci chiaro anche sull'ala anteriore della Mercedes, richiesto un intervento FIA e intanto si lavora per Suzuka dopo le parole di Johm Elkann

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Finalmente torna la race week. Dopo due gare consecutive, stare fermi una settimana è stato difficile per gli appassionati di F1. E che dire visto che all’orizzonte, ad Aprile ci sarà praticamente un mese di stop dopo la cancellazione di Bahrain e Arabia. Ma per ora godiamoci Suzuka, pista storica e affascinante.

Dove la Ferrari spera di vedere più da vicino le Mercedes. Magari per scrutarle meglio. E dopo il rapporto di compressione anche l’ala anteriore delle frecce d’argento di Antonelli e Russell ha destato qualche sospetto dalle parti di Maranello. Che ha preparato a puntino la SF-26 di Hamilton e Leclerc per il Giappone anche e soprattutto dopo le parole di John Elkann.

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Ferrari all’attacco: vuole spezzare le ali alla Mercedes

Non solo l’annosa questione sul rapporto di compressione. La battaglia in questa nuova era della F1 si combatte in pista, nei box, nelle factory ma anche tra uffici tecnici e carte bollate. Così in attesa del fatidico 1 giugno in cui la FIA introdurrà, pare, i controlli a caldo sul rapporto di compressione, la Ferrari ha espresso un ulteriore sospetto su una componente delle frecce d’argento che non convince.

La Ferrari, in Cina, come confermato da AutoRacer, ha richiesto chiarimenti alla FIA in merito alla chiusura in due fasi delle ali Mercedes. L’ufficio tecnico di Tombazis sta lavorando per verificare la legalità dell’innovazione Mercedes. I vantaggi sarebbero numerosi:

Il sistema regola le ali in base alla velocità e al tipo di curva.

L’obiettivo? Stabilità totale in frenata.

Il problema? Le normative attuali NON lo consentono.

Il sistema sfrutterebbe valvole idrauliche per modulare la chiusura dei flap in due tempi: uno scatto iniziale fulmineo seguito da un movimento lento che stabilizza l’auto fino al momento della staccata. Questo espediente, secondo la pagina Hammer Time, reso possibile dall’uso di valvole idrauliche proporzionali, permette di stabilizzare l’asse anteriore evitando la brusca migrazione del carico aerodinamico che ha penalizzato finora soluzioni più estreme come l’ala rotante della Ferrari. Mercedes ritiene regolare l’impulso elettronico inviato nei tempi limite

Elkann spinge la Ferrari ricordando il Drake

Nelle ultime ore a Maranello è suonata l’ennesima sveglia targata John Elkann. Il presidente della Ferrari nella lettera agli azionisti in cui ha parlato tra le altre cose anche di Juventus, ha sottolineato ancora una volta i tanti successi dello scorso anno delle rosse con le ruote coperte, già indice di polemica coi piloti Hamilton e Leclerc.

Stavolta Elkann ha esortato il Cavallino Rampante a imparare dagli errori fatti citando il Drake: “La Formula 1, d’altro canto, non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi nel 2025. Ma la Ferrari ha sempre capito che guidare significa tanto imparare quanto vincere. Il fondatore della Ferrari, Enzo Ferrari, conservava quello che chiamava un ‘museo degli errori’, una collezione di pezzi rotti accumulati nella ricerca del progresso. Questa mentalità rimane fondamentale ancora oggi: la responsabilità e la determinazione a tornare più forti di prima.”

La strategia per Suzuka

All’orizzonte sempre più vicino c’è il Gran Premio del Giappone, terza prova del Mondiale di F1. Ci si arriva in pieno monologo della Mercedes e con Kimi Antonelli sulle ali dell’entusiasmo dopo il primo successo nel circus. La Ferrari finora è riuscito a popolare il podio: 3° Leclerc in Australia (4° Hamilton); 2° Charles e 3° Lewis nella Sprint di Shanghai, 3° l’inglese e 4° il monegasco nel Gp di Cina.

Mercedes al momento imbattibile. Soprattutto più veloce nei tratti di potenza pure mentre la SF-26 si è dimostrata molto prestazione sui tratti lenti. La Ferrari è convinta di poter esprimere una migliore distribuzione di energia nell’arco del giro estremizzando l’accumulo di energia nei tratti più lenti. Intanto continuano gli sviluppi e gli studi sull’ala rotante, definita Macarena, vista nei test in Bahrain e provata solo nelle fp1 del Brasile prima di essere rimessa negli scatoloni. Maranello non ha abbandonato l’idea, sta solo cercando di capire quando sarà ad hoc per essere usata in gara.