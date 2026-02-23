Ferrari super ma chi è favorita in Australia tra Mercedes, Red Bull e McLaren: Norris fa il tifo per Hamilton

Finiti i test pre season quali sono i team favoriti per il primo Gp della stagione in Australia il 6-7-8 Marzo tra Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren. Intanto Norris incorona Hamilton GOAT e non solo

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tre settimane di test, nove giorni in totale per ogni scuderia. Tutto alle spalle. La pre season della F1 è andata in archivio. Da qui in poi si fa sul serio e il conto alla rovescio va veloce verso Melbourne dove il 6 marzo con le prime prove libere prenderà il via ufficialmente il Mondiale di F1 2026. Veloce come la Ferrari che ha stupito tutti tra soluzioni e tempi. Se sarà stata vana gloria lo scopriremo tra una decina di giorni. Nel frattempo Mercedes, McLaren e Red Bull affinano le armi, ,così come a Maranello per farsi trovare pronti al primo semaforo verde.

Intanto il primo a essere stato rigenerato da queste nuove monoposto è stato Lewis Hamilton. E dire che le ha pure criticate paragonandole a una F2. Contendo del ritrovato 7 volte campione del mondo è anche il campione in carica, Lando Norris che non ha lesinato complimenti per la verve con cui il connazionale si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione.

Cosa hanno detto i test: Ferrari al top ma è stata vera gloria?

In base a chilometraggio, giri più veloci e long run, sono emersi quattro contendenti al titolo. Un po’ come nel calcio qualche decennio fa si parlava di 7 sorelle, in F1, almeno ai nastri di partenza, i 4 team più grandi hanno tutti oggettie chance di far bene. Da qui a vincere poi ce ne passa un bel po’.

Anche se lo status di favorita sembra appartenere ad honorem esclusivamente alla Mercedes è stata la Ferrari , a prendersi ancora una volta, ahilei va detto, il mondiale della preseason, che di fatti vale zero. La SF-26 ha collezionato i cinque giri più veloci dell’inverno. Tutti e cinque sono stati stabiliti da uno splendido Charles Leclerc. Brutale anche il fondamentale della partenza che ha sorpreso tutti tanto da chiedere degli aggiustamenti alla procedura quasi quanto Maranello abbia chiesto chiarimenti sul rapporto di compressione della Mercedes sulle power unit.

Mercedes, Red Bull e McLaren hanno bluffato?

La battaglia sembra chiara. La Mercedes è ancora la favorita, a detta di tutti, dopo un inverno di anticipazioni, sospetti e chiacchiere. Ha il vantaggio, almeno fino all’Ungheria (in piena estate), di un motore che non è stato dichiarato illegale dalla FIA. E c’è la forza di Russell e Antonelli. Non hanno quasi mai vacillato in questi test, anche se Kimi ha avuto qualche problema elettrico l’ultimo giorno. Forse ti può interessare Test F1 Bahrain, la Ferrari adesso fa paura: Leclerc chiude col tempone. Vasseur cauto: "A Melbourne sarà diverso" L'ultima giornata di test certifica la superiorità della Ferrari: Leclerc chiude 132 giri e lascia a un secondo Norris e Verstappen, ma Vasseur non si illude. Disastro Aston Martin: flop in vista La McLaren è un punto interrogativo, con lo stesso motore e un concept che sembrava già altamente sviluppato. Non ha brillato ma per molti si è nascosta utilizzando specifiche non aggiornate. E poi c’è la Red Bull con un motore nuovo svilluppato in casa con la supervisione Ford. Verstappen sta già spingendo le nuove monoposto al limite ed è in grado di colmare il divario col suo talento. Insomma le 4 sorelle restano tali almeno fino alle qualifiche di Melbourne e alla bandiera a scacchi dell’8 marzo.

Norris su Hamilton: “Bello vederlo competitivo”

Nonostante le critiche sulla velocità e la gestione delle nuove monoposto, Lewis Hamilton è apparso nuovamente sui suoi standard in questi test. La Ferrari sembra aver ritrovato il 7 volte campione del mondo preso come tale oltre un anno fa ma calatosi nella monoposto di Maranello quasi solo per onor di firma in un 2025 disastroso per l’inglese.

Hamilton sembra un’altra persona, o meglio si sente tornato quel pilota che fino al 2021 ha stupito il mondo. Di questo si è detto contento un suo avversario, il neo campione del mondo, Lando Norris: “Penso che sia semplicemente fantastico vedere Lewis di nuovo al vertice e combattere, cosa che sono sicuro vedremo più spesso quest’anno.”

Il pilota della McLaren non ha mai negato di vedere in Hamilton il suo idolo, da bambino, da ragazzo e anche ora. Infatti a precisa domanda sul GOAT, Lando ha risposto: “Sarà sicuramente Lewis. Non ho visto correre Senna o Schumacher, non ho avuto la possibilità di seguire questi piloti eccezionali. L’unico che ho visto è stato Hamilton. Quindi sì, è Lewis!”