F1, Ferrari: novità promettenti per il 2021, parla Binotto

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha rivelato che i dati che arrivano dal futuro motore della monoposto del Cavallino per il 2021 “sono molto promettenti“. Dopo una stagione disastrosa, Maranello pianifica il riscatto e la nuova power unit sembra andare per il verso giusto.

“I dati che arrivano dal banco sono promettenti – ha spiegato Binotto ai microfoni del sito ufficiale della F1 – il motore sarà completamente nuovo, abbiamo investito molto sullo sviluppo della power unit per il 2021 e per il 2022 perché attualmente non abbiamo il miglior motore in pista. I feedback che arrivano dal banco dinamico sono promettenti sia a livello di prestazioni che di affidabilità“.

Secondo il nuovo ferreo regolamento, le ore di sviluppo saranno molto limitate e sarà fondamentale riuscire a sfruttare al meglio il tempo a disposizione: “Dovremo fare i conti con dei limiti allo sviluppo al banco, quindi sarà molto importante l’efficienza e l’efficacia di ogni test che verrà eseguito. Servirà un po’ di creatività, ma intanto i risultati che stiamo riscontrando adesso mi soddisfano”.

Vettel e Leclerc in questa stagione hanno ottenuto appena 103 punti, un terzo di quanto raccolto nel 2019: “Questa è una stagione difficile e particolare, sia per le difficoltà che abbiamo, sia per il contesto particolare di Covid. Non siamo stati in grado di svilupparci e modificare. Non credo che torneremo a lottare per il mondiale nel prossimo anno. Il nostro obiettivo, però, è tornare a lottare almeno per il podio”.

OMNISPORT | 05-11-2020 19:47