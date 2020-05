F1, Ferrari: nuovo indizio per il sostituto di Sebastian Vettel

Il divorzio a fine stagione tra Sebastian Vettel e la Ferrari ha letteralmente scosso il mondo della Formula 1. Anche se le avvisaglie nelle ultime settimane erano state diverse, la tempistica ha sorpreso un po' tutti gli addetti ai lavori. Al posto del quattro volte campione del mondo il Cavallino è orientato ad affiancare a Charles Leclerc un pilota giovane e ambizioso e il nome più gettonato è quello di Carlos Sainz jr.

Il pilota spagnolo, attualmente alla McLaren, è in pole position per il volante numero due della Ferrari: tutte le ipotesi portano a lui e un nuovo indizio arriva dal papà del pilota, l'ex campione del mondo di rally Carlos Sainz. Nel corso di un'intervista riportata dal 'Mundo Deportivo', il due volte vincitore del titolo Wrc ha provato a sbilanciarsi in questo senso, pur senza rivelare i dettagli della trattativa.

"Posso dire poco e non voglio ingannare nessuno – ha detto Sainz senior -. Come padre vedo che la sua intenzione è quella di migliorare sempre, fare continui passi avanti, ma deve essere questa la filosofia di qualsiasi pilota e io posso solo incoraggiarlo a pensarla così. Lui di certo è ambizioso".

"E' chiaro che le cose stiano accelerando e che i team non aspetteranno l'inizio della stagione – ha proseguito papà Carlos -, in fondo non si sa nemmeno che Mondiale vedremo. Posso dire che Carlos jr è felice dove si trova. Aggiungo però che si stanno muovendo tante situazioni in maniera molto veloce".

"Voglio pensare che presto si saprà qualcosa perchè non possiamo fare i conti con queste indiscrezioni per altri due mesi. Sono momenti delicati e non posso aggiungere altro" ha poi rivelato Sainz senior.

Arrivato in Formula 1 nel 2015, Sainz jr ha corso per la Toro Rosso fino al 2017, passando poi alla Renault nell'ultima parte della stagione 2017 e alla McLaren nel 2019, ottenendo proprio la scorsa stagione il suo miglior risultato sia in gara (terzo posto in Brasile) sia nella classifica mondiale (sesto posto).

