F1, Ferrari: nuovo messaggio di Leclerc a Vettel

Charles Leclerc dovrà confermare nel 2020 di essere il pilota su cui la Ferrari deve puntare per aprire un ciclo vincente nel prossimo futuro. Decisivo sarà ancora una volta il confronto con Sebastian Vettel: un duello che entrambi i piloti dovranno affrontare con la maturità necessaria per evitare figuracce come lo scontro nel Gran Premio del Brasile.

Durante un evento all’Autosport International Show di Birmingham, il pilota monegasco ha lanciato un messaggio di pace nei confronti del compagno di scuderia: "Ho imparato molto, davvero molto da Sebastian, è un pilota estremamente professionale e cura in modo maniacale i dettagli. Senza contare che è una persona molto simpatica".

Secondo il pilota del Principato, gli screzi vissuti nel 2019 sono ormai il passato:"Abbiamo lavorato bene insieme nonostante alcuni momenti particolari vissuti in pista, ma entrambi abbiamo imparato da ciò e speriamo che in futuro non si ripetano circostanze come quella di Interlagos".

"Sono comunque convinto che siamo entrambi abbastanza maturi fuori dalla macchina e in grado di lavorare bene insieme per provare a guidare lo sviluppo nella giusta direzione. Ho imparato molto dal suo modo di lavorare e ho ancora molto da imparare".

Vettel potrebbe dire addio alla Ferrari a fine 2020: "Come detto, Seb va molto in profondità nelle cose e cura benissimo i dettagli, anche su cose che pensavo non potessero essere d’aiuto per gli ingegneri. È capitato di fermarmi solo ad ascoltarlo anche per un’ora sulle considerazioni al termine di una sessione ed è stato molto, molto interessante".

SPORTAL.IT | 12-01-2020 20:23