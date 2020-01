F1, Ferrari: nuovo pilota in pole per il dopo Vettel

Daniel Ricciardo è uno dei tanti piloti di primo piano del circus della Formula 1 ad avere il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Il suo futuro alla Renault resta in dubbio, e secondo le indiscrezioni dopo gli ultimi sviluppi (il rinnovo di Verstappen) il driver australiano sarebbe in pole position per sostituire Sebastian Vettel alla Ferrari nel 2021.

Il prolungamento di contratto (a cifre record) di Verstappen con la Red Bull ha infatti frustrato i tentativi della Mercedes di accaparrarsi l’olandese: alle Frecce d’Argento, sfumato anche Leclerc (blindato dalla Ferrari), non resta così che confermare Hamilton anche per la prossima stagione.

E Ricciardo è così balzato prepotentemente in cima alla lista della scuderia di Maranello per il 2021, in caso di un addio di Vettel.

Una eventualità che non gli dispiace affatto, anche se per ora temporeggia: “Credo che sia presto per pensare al 2021, ovviamente quello che mi auguro è che nel 2020 il binomio con la Renault funzioni, questo è lo scenario migliore ed è quello in cui spero. Non ho un contratto per il 2021, ma sono abituato a queste situazioni”, ha spiegato in un’intervista al Times.

“La Ferrari? Penso che sarò sempre associato alla possibilità di andare in Ferrari per effetto delle mie radici italiane. Fa sempre piacere in ogni caso rientrare nel giro dei piloti associati alla Scuderia di Maranello”, ha dichiarato Daniel Ricciardo.

SPORTAL.IT | 11-01-2020 13:30