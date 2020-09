F1: Ferrari, parla Binotto: "Quest'anno ci renderà più forti"

Peggio non poteva andare a Monza per la Ferrari: nessuno dei due piloti di Maranello è riuscito a concludere la gara. Il team principal Mattia Binotto commenta così il difficile momento della squadra: “Questa è la peggior conclusione di un weekend difficile. Ora dobbiamo guardare avanti, continuare a costruire fare tesoro di queste situazioni. Non dobbiamo dimenticare nulla, dobbiamo imparare e questa stagione ci renderà più forti”.

“Dovremo cercare di far bene già dalla prossima gara al Mugello, una pista con altre caratteristiche rispetto a Spa e Monza. Dovremo cercare di fare una prestazione meglio del peggio visto in Italia anche se dopo due gare come queste promettere diventa sempre più difficile. I vertici? Non serve una gara come questa per confrontarsi. Ci siamo confrontati e continueremo a confrontarci sempre in modo costruttivo”.

OMNISPORT | 06-09-2020 18:41