F1, Ferrari: per Kimi Raikkonen un regalo inatteso

Non capita tutti i giorni di avere in regalo una Ferrari. Ancor meno una Ferrari di F1. Non però se hai guidato per la scuderia di Maranello e sei (purtroppo ahinoi) l’ultimo campione del mondo su una rossa. Ed è così che Kimi Raikkonen si è visto recapitare la SF71H monoposto con cui Iceman ha vinto la sua ultima gara in Formula 1, il Gran Premio degli Usa 2018.

Raikkonen ha ringraziato la Scuderia Ferrari per il “bel” regalo con una story su Instagram in cui la moglie, la connazionale Minttu, ha dapprima immortalato l’insolita consegna con il pilota finlandese, ora all’Alfa Romeo, quasi incredulo vicino al container con dentro la Ferrari “svelata” e poi una foto successiva della SF71H già piazzata da Iceaman nel suo personale “museo” casalingo in una sala dove si possono ammirare tante moto da cross di cui evidentemente Kimi è appassionato.

“Grazie Scuderia Ferrari” c’era scritto nel messaggio di Raikkonen mentre dagli account ufficiali di Maranello è arrivato un ironico: “Speriamo ti piaccia, Kimi!”.

Raikkonen è stato l’ultimo pilota ad aver portato un Mondiale di F1 a Maranello. Era il lontano 2007 e Iceman riuscì quasi incredibilmente ad uscire vincitore da terzo incomodo tra i due litiganti di casa McLaren, Lewis Hamilton e Fernando Alonso che si ostacolarono fino in Brasile lasciando aperta la porta per il titolo al finlandese che vinse per un solo punto.

Ma la Ferrari che hanno regalato a Raikkonen è la monoposto con cui Kimi ha conquistato il GP degli USA 2018, ultima affermazione in F1 di Iceman la 10^complessiva, la prima della sua seconda esperienza a Maranello. Raikkonen vinse ad Austin davanti a Verstappen e Hamilton.



SPORTEVAI | 30-05-2020 07:00