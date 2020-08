F1, Ferrari sempre più a fondo dopo le terze libere

Lewis Hamilton è il più veloce al termine delle terze prove libere del Gran Premio del Belgio, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 che si disputa sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota britannico della Mercedes ferma il cronometro in 1’43″255 e precede il francese Esteban Ocon (Renault) che ottiene il secondo posto. Con il terzo tempo nelle FP3 della mattinata c’è Lando Norris con un’ottima McLaren. Bottas è quinto, Verstappen sesto.

Prestazioni ancora deludenti per la Ferrari: il monegasco Charles Leclerc non va oltre il 17esimo tempo e con il tedesco Sebastian Vettel che è addirittura in ultima posizione. Sessione caratterizzata nelle fasi iniziali e finali da una lieve pioggia.

OMNISPORT | 29-08-2020 13:22