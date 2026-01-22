Ferrari SF26 day, tutto pronto a Fiorano: la scelta per Barcellona, Mara Sangiorgio punge e Mercedes accende il mostro

Tutto pronto o quasi per la presentazione della SF-26 a Fiorano con tanti dubbi e tante speranze e tanta pressione come dice Mara Sangiorgio. Maranello ha un programma per i test così come la McLaren e intanto la Mercedes ha messo in pista la discussa W17

Ci siamo. La prima grande attesa della stagione è finita. Tra poche ore verranno tolti i veli alla neonata del reparto corse di Maranello. La Ferrari SF-26 verrà svelata al mondo. Tutto in una giornata a Fiorano con uno tra Hamilton e Leclerc che subito dopo la presentazione della nuova monoposto prenderà la pista per il primo shakedown della macchina nata dalle officine del Cavallino Rampante secondo i dettami del nuovo regolamento. Tanta pressione come dice l’inviata di Sky Mara Sangiorgio.

Intanto in Inghilterra ha già preso la pista la nuova Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Quella che sulla carta dovrebbe essere la monoposto da battere ed anche la più chiacchierata del circus. Il tutto mentre i campioni in carica pigliatutto della McLaren definiscono la strategia in vista dei test di Barcellona, al pari della Ferrari, con un programma ad hoc.

Ferrari, il grande giorno è arrivato: tiepida attesa

Un anno fa la marea rossa era in trepidante attesa dei primi vagiti della SF-25. Ma soprattutto il popolo ferrarista era lì, sul ponte che passa sulla pista di Fiorano a vedere i primissimi giri di sua maestà Lewis Hamilton con la tuta e una macchina rossa. Un momento così storico e così emozionante in cui nessuno poteva immaginare quello che sarebbero stati i 10 mesi a seguire tra delusioni e amarezze, per la Ferrari e per l’inglese.

Forse per questo motivo che l’attesa della presentazione della SF-26 è vissuta in un totale low profile. Praticamente lo stesso approccio che la Ferrari sta utilizzando da diversi mesi a questa parte, dalla fine dello scorso mondiale fino ad oggi. Nessuna intervista, tranne quella di Vasseur urbi et orbi a Natale e poi lavoro, solo lavoro su una nuova monoposto che nasce davvero avvolta da un velo di mistero tra ottimismo e pessimismo a giorni alterni.

Mara Sangiorgio: “Grande pressione Ferrari”

E’ il primo anno con un regolamento del tutto nuovo, così come nuove di zecca, dagli allettoni alle ruote passando per i motori saranno le monoposto. Per la Ferrari però non potrà essere una stagione normale. Per mille motivi che risiedono nella lunga assenza dalla vittoria, dal vertice, anche dal solo lottare per il titolo, specie quello piloti che manca dal lontano 2007 con Raikkonen.

Lo sa bene Mara Sangiorgio che nel suo “editoriale” per Sky ha parlato di pressione per Maranello. Da una parte Hamilton che cerca riscatto dopo una stagione disastrosa, dall’altra Leclerc che mai come ora appare lontano da Maranello con le voci di Aston Martin che si fanno sempre più forti. L’inviata di Sky SportF1 è chiara nella sua riflessione a poche ore dalla presentazione della SF-26:

La nuova Rossa ha già tante responsabilità: far dimenticare le promesse non mantenute la scorsa stagione, provare a dire la sua in questo cambio regolamentare epocale e ridare fiducia a entrambi i piloti indirizzandone il futuro, soprattutto quello del corteggiatissimo monegasco.

Ferrari salta il primo giorno di test, anche McLaren

Le ultime settimane a Maranello sono state delicate. Parallelamente all’assemblaggio della nuova vettura, è in corso anche un rimpasto del personale a più livelli. Non è stato però ancora deciso il nuovo ingegnere di pista di Hamilton dopo il “sollevamento” dall’incarico di Riccardo Adami. Per ora sarà Bryan Bozzi a fare gli straordinari occupandosi sia di Leclerc che di Lewis essendo comunque una sola la monoposto che scenderà in pista, almeno inizialmente nei test.

Proprio in vista del test a porte vuote di Barcellona della prossima settimana, secondo quanto riportato da Autoracer, la Ferrari scenderà in pista al Montmelò solo dal 27 al 29 gennaio, saltando quindi sia il primo che l’ultimo giorno di prove. Alternando ovviamente i due piloti su quella che come già detto non sarà la versione definitiva della SF-26 ma utile a raccogliere dati da lavorare poi in sede in vista dei test in Bahrain.

Stella: “A Barcellona non il primo giorno”

Una scelta che accomuna la Ferrari alla McLaren. I campioni in carica pigliatutto della scorsa stagione avrebbero infatti deciso di scendere in pista anche loro solo dal secondo giorno dei test a porte chiuse di Barcellona. Sebbene il suo motore sia già stato avviato, i piani di Woking sono diversi.

“La vettura è attualmente in fase di test in AVL (varie simulazioni). Arriverà poi a Barcellona per uno shakedown e contiamo di partire il secondo o il terzo giorno. Non il primo; vogliamo avere più tempo possibile per lo sviluppo”, ha dichiarato il team principal Andrea Stella a The Race.

“È importante avere l’assetto più competitivo fin dall’inizio. Per questo motivo, abbiamo sfruttato al massimo il tempo a disposizione, ci siamo presi un po’ di margine e non abbiamo provato tutto fin dal primo giorno”, ha concluso Stella.

Mercedes già in pista, Antonelli gongola

Eccola! Lo spauracchio Mercedes è stato lanciato in un modo speciale. Dopo aver annunciato l’accordo con Microsoft, la W17 è stata svelata al pubblico attraverso immagini condivise sui loro canali social. È la 17esima vettura dal ritorno nel 2010.

La W17 presenta già la caratteristica presa d’aria del nuovo regolamento, i diversi tagli nel pavimento della vettura e il frontale. Ciò che per ora non si vede dal rendering diffuso online è il tema che preoccupa tutta la F1: il motore. La grande indiscrezione invernale riguarda la presunta zona grigia esplorata dal team tedesco, che teoricamente ha trovato un vantaggio nel rapporto di compressione alle temperature di gara. Nessuno sa se sia vero o esagerato, ma di certo preoccupa gli altri costruttori di F1. Il tempo ci dirà se era vero, e dovremmo iniziare a saperne di più in Australia.

“Siamo pronti per la transizione ai nuovi regolamenti. Richiedono innovazione e una concentrazione totale in tutti gli ambiti, e lo sviluppo a lungo termine di motore, carburanti e vettura lo dimostra chiaramente”, spiega Toto Wolff, team principal. “Continueremo a impegnarci nei prossimi mesi”, aggiunge. È un messaggio chiaro da parte di un team che conferma la coppia di piloti George Russell e Andrea Kimi Antonelli e punta al campionato.