F1, Ferrari sotto attacco: Wolff esce allo scoperto e accusa

E' scoppiata la guerra nel circus della Formula 1 a poco più di una settimana dal via del Mondiale in Australia. La netta presa di posizione delle sette scuderie capitanate da Mercedes e Red Bull contro l'accordo "confidenziale" tra la Fia e la Ferrari a seguito dell'indagine sui motori 2019 delle monoposto rosse sta facendo discutere gli addetti ai lavori e i tifosi sui social.

Il boss della Mercedes Toto Wolff è uscito definitivamente allo scoperto: è stato lui a lanciare agli altri team la proposta di una lettera aperta anti Ferrari. Wolff a Speedweek ha rilasciato una breve dichiarazione sulla situazione: "L’intera vicenda è un enorme casino. Non va bene quello che ha fatto la Ferrari e va ancor meno bene come la FIA ha trattato la questione. Tutti i team sono infuriati".

In attesa di una reazione da parte di Maranello, a parlare è anche il consigliere della Red Bull Helmut Marko, a f1-insider: "Questa volta abbiamo aderito alla proposta lanciata dalla Mercedes. Ma ci riserveremo in futuro di utilizzare strade diverse per ottenere il rispetto dei nostri diritti". "Il vero scandalo è stato il comportamento della FIA -ha poi dichiarato anche a Speedweek -. Avremmo dovuto incaricare Christian Horner di avanzare una denuncia per ottenere i 24 milioni di dollari di premi in denaro che avremmo ricevuto in caso di punizione alla Ferrari. È incredibile ciò che c’è scritto nell’accordo".

Secondo AutoBild, il team anglo-austriaco e l’Alpha Tauri starebbero infatti valutando un’azione legale nei confronti della Federazione, al fine di ottenere un risarcimento pari a oltre 20 milioni di dollari, ovvero il danno economico derivante da una squalifica della Ferrari dalla classifica costruttori 2019.

SPORTAL.IT | 04-03-2020 17:20