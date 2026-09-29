Dopo alcuni giorni di voci e rumors sul possibile addio di Vasseur, la Ferrari in prima linea ha messo a tacere ogni tipo di speculazione rinnovando la fiducia al manager francese e rispedendo al mittente la proposta di Horner

Il momento era catartico. Per questo era necessario intervenire. Così, con una mossa insolita, la Ferrari è intervenuta per dire la propria sulla recente ondata di voci, rumors e speculazioni che indicavano un possibile interesse del team per Christian Horner per la posizione di team principal al posto di Frederic Vasseur. Ed è così che in piena settimana di race, tra Baku e Sepang, la scuderia di Maranello ha organizzato una conferenza online per dire la propria e spegnere il fuoco delle polemiche.

Ferrari, dall’intervista di Horner alla reazione stizzita di Vasseur

Si potrebbe parlare di tempesta perfetta. Quella che ha in parte travolto la Ferrari in questi ultimi giorni. Da una parte la pista, il calo di prestazioni nelle ultime gare, ben 5 senza nemmeno un podio dopo le illusioni di inizio estate con i successi di Hamilton e Leclerc. A rendere più pesante l’aria di Maranello ci ha pensato l’intervista di Christian Horner al Times, uscita, con grande tempismo, proprio nel fine settimana di Baku in cui l’ex Red Bull si “offriva” di fatto al Cavallino Rampante.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Gp di Azerbaijan non ha distolto l’interesse dai problemi, anzi, le rosse di Hamilton e Leclerc sono state più volte sverniciate persino dalle Red Bull la cui power unit è stata creata dal nulla da una scuderia senza storia nè tradizione motoristica e poi il successo di Russell ha permesso a Mercedes di fare il sorpasso storico come motorista più vincente nella storia della F1 proprio sulla Ferrari.

La Ferrari rinnova la fiducia a Vasseur

I risultati e l’apertura di Horner alla Ferrari hanno rimesso in bilico la posizione di Vasseur che a Baku è sembrato a metà tra l’imbarazzato e lo stizzito dalle nuove voci di un suo congedo dopo quelle dello scorso anno in piena crisi della SF-25. Ecco che allora la Ferrari ha deciso di rompere il silenzio sulla questione organizzando un incontro online con i media per chiarire la questione. Il messaggio è stato netto: la fiducia in Vasseur e nel suo gruppo di lavoro è totale e non è cambiata.

“Negli ultimi giorni si sono intensificate le speculazioni sulla Ferrari, soprattutto per quanto riguarda la leadership. La posizione della Ferrari è chiara, non è cambiata e la Ferrari ha già fatto le sue scelte; abbiamo piena fiducia in Fred Vasseur e nel suo team, e continuiamo ad averla – ha dichiarato durante l’incontro la direttrice della comunicazione Maria Conti – In questo momento particolare, è fondamentale che il team rimanga unito e coeso, e stiamo concentrando tutte le nostre energie sul lavoro che ci aspetta”, ha aggiunto.

Maranello risponde a Horner

“La Ferrari ha sempre suscitato un interesse straordinario, ed è naturale che molti professionisti aspirino a farne parte. Questo riflette la forza di ciò che la Ferrari rappresenta veramente. Per questo motivo vogliamo evitare e non intendiamo alimentare speculazioni o commentare ipotesi provenienti dall’esterno dell’azienda”, ha proseguito, nominando poi specificamente Horner:

“E questo non si riferisce solo all’articolo del Times sul signor Horner, ma, più in generale, ci sono molte speculazioni su Fred. Pertanto, ribadiamo la nostra fiducia in Fred Vasseur e nel suo team, e continuiamo ad averla. E la posizione è chiara, non solo ora. L’abbiamo già confermata in passato”, ha concluso Maria Conti ribadendo il concetto.

Perchè la Ferrari è uscita allo scoperto: la vittoria di Vasseur

Era necessaria una risposta, chiara, forte. Mai come questa volta. E’ arrivata. Ha fatto bene la Ferrari, al di là di quello che sarà davvero il futuro di Vasseur e quello di Horner. Perchè di certo non basterà una conferenza online a spegnere davvero il focolaio dei rumors, o speculazioni, come le chiamano a Maranello, intorno a un domani che non appare roseo, e nemmeno rosso Ferrari. Per ora resta la vittoria di Vasseur che potrebbe anche essere una vittoria di Pirro se le cose non dovessero cambiare. Staremo a vedere.