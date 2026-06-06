Paura per Vasseur: il team principal della Ferrari ricoverato in ospedale. D’Ambrosio “guiderà” Hamilton e Leclerc

La Ferrari dovrà fare a meno del suo riferimento nel sabato di prove a Montecarlo: il team principal Fred Vasseur è stato ricoverato in ospedale ma sulle sue condizioni c’è il massimo riserbo

Una brutta notizia agita la mattinata in Formula 1. La Ferrari infatti con un comunicato ha rivelato l’assenza del suo team principal Fred Vasseur nella giornata di oggi a Montecarlo. Il dirigente di Maranello è stato ricovero in ospedale ma sulle sue condizioni la scuderia è stata molto abbottonata mantenendo il massimo riserbo. Al suo posto ci sarà il suo vice Jerome D’Ambrosio.

Il comunicato della Ferrari

Un comunicato brevissimo della Ferrari ha annunciato l’assenza di Frederic Vasseur nel corso della giornata di Montecarlo. Nel principato sono in programma oggi le terze prove libere e le qualifiche del Gp di Montecarlo, ma la scuderia del Cavallino Rampante dovrà fare a meno della sua guida: “Fred Vasseur non sarà presente oggi in pista. A seguito di alcuni controlli medici, Fred rimarrà sotto osservazione presso una struttura medica locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni mediche. Auguriamo a Fred una pronta guarigione e non vediamo l’ora di rivederlo presto in pista”.

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D’Ambrosio “guiderà” Hamilton e Leclerc

In questo momento in casa Ferrari tutta la preoccupazione e per le condizioni di Frederic Vasseur. Lo scarno comunicato non chiarisce cosa sia successo ma ora è anche il momento di pensare alla pista e a quello che succederà in questa due giorni. Per la Ferrari l’appuntamento nel principato è di vitale importanza visto che la pista monegasca viene considerata come una delle più adatte alla monoposto del Cavallino Rampante. Al posto di Vasseur ci sarà il suo vice Jerome D’Ambrosio e non sarà una prima volta per lui, visto che ha già sostituito Vasseur in occasione del Gp d’Austria della scorsa stagione. L’ex pilota nato a Etterbeekm da una famiglia di origini italiane è un ex pilota che ha un legame molto forte nel nostro paese. Oltre a parlare benissimo l’italiano ha deciso di vivere a Bologna. La sua carriera nel mondo dell’automobilismo è cominciata nei kart prima di fare il suo ingresso nella F1 nel 2009 come collaudatore per la Virgin Racing. Nel 2011 diventa pilota titolare senza però ottenere risultati di prestigio e nel 2012 arriva in Lotus come terzo pilota. La carriera da manager invece è “nata” sotto la stella di Susie Wolf, moglie del capo della Mercedes Toto che qualche anno dopo lo sciuelige come suoi braccio destro.