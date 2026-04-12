Clamorosa indiscrezione di mercato in F1: la Ferrari sta pensando a strappare Verstappen alla Red Bull per il dopo Hamilton ma deve capire come comporre la line up del futuro considerando Leclerc e Bearman

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Dopo Vettel, Alonso ed Hamilton la Ferrari è pronta a mettere a segno un altro colpaccio sul mercato di F1. Secondo le ultime e clamorose indiscrezioni Maranello sarebbe fortemente interessata a Max Verstappen. E sta tenendo monitorata la situazione del 4 volte campione del mondo all’interno della Red Bull specie dopo i continui malcontenti manifestati, oltre che sui regolamenti, sulla competitività della monoposto di Milton Keys in questo 2026. Ma perchè il sogno diventi realtà c’è un puzzle da sistemare sul fronte piloti considerando la presenza attuale di Lewis Hamilton, Charles Leclerc e quella futuribile di Oliver Bearman.

Ferrari, pazza idea Verstappen: indiscrezione clamorosa

Ci risiamo potrebbe dire qualcuno. Secondo le ultime indiscrezioni, la Ferrari starebbe monitorando la situazione di Max Verstappen. A riportarlo è il giornalista Erik van Haren del de Telegraaf, figura sempre molto vicina alla famiglia dell’olandese.

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La Ferrari starebbe valutando diverse opzioni per il suo futuro, tra cui Max come possibile sostituto di Lewis Hamilton nel caso in cui l’inglese decidesse di ritirarsi al termine di questa o della prossima stagione a seconda dei suoi risultati e del suo contratto, oltre all’ipotesi di promuovere Ollie Bearman in squadra principale.

Ovviamente il 4 volte campione del mondo fa gola a mezza F1. Toto Wolff è su di lui da un paio di anni per portarlo in Mercedes; Aston Martin era una candidata forte lo scorso anno dopo aver preso Newey ma l’aver cannato la macchina 2026 la mette in cattiva luce agli occhi di Max; senza dimenticare che l’approdo del suo braccio destro Lambiase in McLaren potrebbe essere una testa di ponte non di poco conto.

Verstappen scontento della Red Bull, la perdita di Lambiase

I continui mal di pancia di Verstappen potrebbero dare la stura alla voglia di cambiare aria in un futuro a breve e medio termine. Difficile pensare che davvero come paventato nelle ultime interviste Max pensi al ritiro dalla F1 considerando la sua giovane età e la voglia di battere chissà il record di 7 titoli mondiali detenuto in coppia da Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

Nelle ultime interviste, l’olandese oltre a mettere in discussione pesantemente i nuovi regolamenti e le nuove monoposto di F1, ha anche sottolineato la scarsa competitività della sua Red Bull che lo ha portato nell’ultima gara, in Giappone, a finire dietro l’Alpine di Pierre Gasly.

L’ultima goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è la perdita di Gianpiero Lambiase. L’ingegnere di pista che lo ha accompagnato al muretto per tutti questi anni lascerà la Red Bull alla fine della prossima stagione per andare in McLaren. Solo l’ultimo tassello di una Red Bull che ha vinto 4 titoli con Verstappen che va via dopo gli ultimi addii di Newey, Horner e Marko. E che potrebbe essere preludio anche alla volontà di cambiamento pure da parte di Max.

Situazione piloti Ferrari: Hamilton, Leclerc e Bearman

Il Verstappen dove lo metto, dove lo metto non si sa… si potrebbe dire parafrasando una celebre canzone di Modugno che si intitola “Il vecchietto”. Ma in questo caso il diversamente giovane, per dirla alla politically correct, è proprio Lewis Hamilton. Sarebbe lui l’indiziato numero uno a lasciare posto a Verstappen in questo scenario futuro sulla rossa.

Sul contratto di Hamilton c’è un mistero, due anni sicuri, il terzo, il 2027 con un punto interrogativo. Ci sarebbe una sorta di opzione, forse bilaterale, probabilmente anche a favore dell’inglese. Che deve però capire cosa fare da grande, specie capire la sua competitività e quella della Ferrari.

Maranello però ha anche due altri piloti sotto contratto. Uno è Charles Leclerc che è l’uomo Ferrari per eccellenza, come lui stesso ha sottolineato al BSMT di Gazzoli, cresciuto in FDA e che sta anche sacrificando il suo talento sull’altare dell’affetto e dell’amore per la rossa.

Senza dimenticare un altro prodotto young del Cavallino Rampante, appunto in rampa di lancio, Oliver Bearman che dopo un anno di apprendistato in Haas, ha iniziato alla grande la stagione prima dell’incidente di Suzuka e che da molti è dato su una rossa già dal prossimo anno. Insomma un bel rebus, anzi un puzzle da risolvere.