F1, Ferrari: Vettel bocciato dall'ex mentore: "Non mi ha ascoltato"

La decisione di Sebastian Vettel di accettare l’offerta della Racing Point, futura Aston Martin, non ha convinto il suo ex mentore Helmut Marko. Il dirigente Red Bull, scopritore di Vettel e grande amico del tedesco, in un’intervista F1-insider.com ha rivelato di avergli consigliato di fermarsi, almeno per un anno, dopo le ultime disastrose stagioni in Ferrari.

“Ho consigliato a Seb di prendersi un anno di pausa, ricaricare le batterie e poi di sfruttare le opportunità che offrirà il 2022 con rinnovato vigore. Lui deciso che preferisce ‘rimanere in affari’“.

Vettel è stato invece convinto dal progetto dell’Aston Martin per il 2021: “In Aston Martin ha certamente la possibilità di salire sul podio, ma riuscirà a vincere, ne dubito. L’addio alla Ferrari non è stato dignitoso, chiaramente. Spero che il suo piano funzioni”.

Marko a Auto Motor und Sport ha parlato anche di Charles Leclerc, lodandolo: “Verstappen e Hamilton stanno correndo da soli in questo momento, sono di un livello superiore. Poi c’è Charles Leclerc, che sta guidando benissimo in questa Ferrari. È veramente impressionante”.

Sull’addio dell’Honda: “Fin quando c’è la possibilità di acquisire la proprietà intellettuale di Honda, preparare i motori a Milton Keynes e se ci sarà un congelamento dei motori a partire dal 2022, preferiamo questa strada. Senza dover portare avanti trattative né con Renault né con Ferrari”.

OMNISPORT | 16-10-2020 12:07