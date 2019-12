F1: Ferrari, Vettel di nuovo sotto accusa: "Si faccia aiutare"

Il 2019 di Sebastian Vettel si è chiuso con un anonimo quinto posto ad Abu Dhabi, la stessa posizione nella classifica finale del Mondiale. Il pilota tedesco in questa stagione non è stato battuto solo dall'arcirivale Lewis Hamilton, ma da altri tre piloti, tra cui lo stesso compagno di scuderia Charles Leclerc.

Il blackout di Vettel, al suo anno più deludente in Ferrari, è stato così commentato da Mark Webber, ex compagno di scuderia ai tempi della Red Bull: "Questo sarà il periodo di pausa più importante della sua carriera. E’ un vincente e un lottatore, ma ha un difetto, ossia non sa ascoltare", sono le parole dell'ex pilota australiano a Channel 4.

"A mio avviso dovrebbe farsi aiutare. Dovrebbe comunicare con persone che hanno vissuto un percorso analogo. Solo così potrebbe sbloccare di nuovo la sua passione e l’energia che lo spingono ad andare avanti", sono le parole riportate da tuttomotoriweb.

"Adesso ha tre figli a casa che lo aspettano e il campionato venturo sarà composto da 22 GP. Io non sono papà, ma credo che sarà una grande sfida per lui. E deve pensare che altri colleghi non si trovano nella stessa situazione".

"E’ reduce da una delle campagne più difficoltose da quando corre per il Cavallino – ha concluso Webber -, e di conseguenza dovrà lottare duramente per tornare in forma nel 2020".

SPORTAL.IT | 05-12-2019 11:25