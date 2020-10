F1, Ferrari: Vettel promuove il nuovo fondo

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel si è espresso così dopo le libere del venerdì a Portimao, che nel pomeriggio lo hanno visto salire al sesto posto: “Portimão è un bel circuito, mi piace parecchio. E domani mi troverò ancora meglio: saprò dove devo curvare… Certo, era molto scivoloso per via dell’asfalto nuovo, ma la pista è bella. Ha fatto un’ottima impressione a me che ci correvo per la prima volta. Questo dimostra che ci sono tante meravigliose piste in giro per il mondo. L’importante è saperle scegliere per avere un bel calendario“.

Sul fondo della SF1000: “Charles lo ha provato in mattinata, io l’ho testato al pomeriggio. Devo dire che mi sono trovato molto a mio agio“.

OMNISPORT | 23-10-2020 21:07