F1: Ferrari, Vettel si ritira: arriva un'altra conferma

"Non scommettei su Sebastian Vettel sulla griglia di partenza della Formula 1 dopo il 2020": a dirlo, in un'intervista a Sport Bild, è l'ex boss della Formula 1 Bernie Ecclestone, grande conoscitore del circus. "Non scommetterei del denaro a proposito – ha insistito Ecclestone -. Mi sembra che abbia perso la sua voglia di vincere a tutti i costi, la fame non mi sembra più quella di un tempo. Ad ogni modo, sono certo che prenderà la decisione migliore".

Le parole dell'ex patron confermano le indiscrezioni che circolano da tempo nel paddock sul quattro volte campione del mondo di F1, che dopo il terzo figlio sembra ormai pronto ad appendere il casco al chiodo.

Ecclestone invece esalta l'astro nascente della Ferrari Leclerc: "Il giovane Charles Leclerc invece mi ricorda molto Michael Schumacher. Può diventare una grande figura per la Formula 1“.

Sulla coppia di piloti Ferrari è tornato ad esprimersi il team principal Binotto: "Abbiamo un ottimo abbinamento di piloti, non esplosivo quello che è successo in Brasile non dovrebbe accadere, ma fuori dalla macchina Sebastian e Charles si comportano bene l’uno con l’altro. Sanno che la collisione è stata inaccettabile e ne hanno parlato in privato", sono le parole a Auto Motor und Sport.

"Sanno dove vogliamo andare e sanno che il primo punto è che la squadra viene sempre per prima. C’è una buona atmosfera ,la percezione dall’esterno è ingannevole. Non credo sia difficile gestirli".

SPORTAL.IT | 12-12-2019 12:04