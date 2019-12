F1, Ferrari: Vettel stroncato dagli altri piloti del circus

Stagione da dimenticare per Sebastian Vettel, secondo gli altri piloti del circus della Formula 1. Il driver della Ferrari nel 2019 ha ottenuto una sola vittoria, e in classifica generale è finito quinto alle spalle del compagno di scuderia Charles Leclerc, alla sua prima stagione sulla monoposto del Cavallino Rampante.

Come da tradizione, i piloti a fine Mondiale hanno stilato una classifica dei migliori colleghi della stagione: Sebastian Vettel è finito addirittura ottavo. Davanti a lui non solo Lewis Hamilton (primo), Max Verstappen, Charles Leclerc e Valtteri Bottas, ma anche Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e Lando Norris.

Vettel in un'intervista a Blick si è invece difeso, dandosi la piena sufficienza: "Non sono stato abbastanza bravo per un voto dall’otto in su. E un cinque sarebbe troppo poco. Quindi resta un sei o un sette. Su queste cose bisogna poi fare attenzione, perché alla prima occasione ti vengono rinfacciate…".

"La mia stagione non è stata perfetta, sono le piccole cose a fare la differenza. Non sono soddisfatto e devo chiaramente migliorare. E so perfettamente che la vita contro Charles non sarà certamente più semplice nel 2020. In più la nuova generazione di piloti sta spingendo: Leclerc, Verstappen, Ocon, Albon, Russell e Gasly".

Sulle critiche: "Ognuno ha un’opinione che può essere accettata. Ma non è bene giudicare frettolosamente, senza conoscere il background“.

I problemi della Ferrari: "Non avevamo abbastanza stabilità per avere la necessaria velocità in curva. E questo accadeva maggiormente sull’asse posteriore, se raffrontato alle altre squadra. Quello è stato il nostro Tallone d’Achille. Soprattutto nelle curve a media e bassa velocità abbiamo perso quel tempo che raramente siamo riusciti a compensare con la velocità in rettilineo".

SPORTAL.IT | 17-12-2019 11:37