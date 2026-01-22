La FIA gela Ferrari: motore Mercedes legale ma McLaren è in ritardo e Williams è nei guai. Rischio F1 a senso unico

Doccia fredda per Ferrari, Audi e Honda: la FIA ha dichiarato legale il sistema di compressione della power unit Mercedes (e forse Red Bull). Intanto McLaren in ritardo ai test di Barcellona e Williams non avrebbe superato i crash test

A poche ore dalla presentazione della nuova Ferrari SF-26 arriva la doccia gelata. La FIA ha dichiarato la power unit Mercedes legale. Questo l’esito del summit tra motoristi che si è tenuto in Inghilterra per dirimere le prime questioni relative alla presunta illegalità del sistema di compressione della power unit tedesca, ed insieme pare anche di Red Bull, dopo la segnalazione di Maranello, Audi e Honda.

Ma le notizie sui vari fronti del circus in una preaseson quanto mai piena di dubbi coi nuovi regolamenti danno la McLaren in leggero ritardo sulla tabella di marcia ma soprattutto la Williams nei guai, addirittura sembra che la monoposto di Groove non abbia superato i crash test e possa non esserci ai test a porte chiuse di Barcellona.

Doccia fredda Ferrari: power unit Mercedes legale

La montagna ha partorito un topolino. C’era da aspettarselo, almeno per ora. La riunione dei motoristi con la FIA non ha sortito nessun giro di vite da parte della Federazione sulla questione relativa alle nuove power unit e il loro sistema di compressione. In soldoni la Mercedes (e la Red Bull Powertrains) potranno iniziare la stagione con la power unit che a caldo è in grado di aumentare il rapporto di compressione fino a 18:1.

Ferrari, Honda e Audi avevano chiesto dei chiarimenti visto che il rapporto di compressione per regolamento deve essere fissato a 16:1. Ma i controlli, al momento a freddo, non trovano irregolarità sul sistema Mercedes che quindi è riuscita a sfruttare una delle famose zone grigie del regolamento. Di certo Mercedes e le scuderie spinte dal suo motore, Alpine, McLaren e Williams potranno cominciare la stagione con queste power unit. Sarà cura, chissà, della FIA scovare nuovi sistemi di controllo, a caldo, con buona pace di Ferrari, Audi e Honda.

McLaren in ritardo, salta i primi giorni di test

Probabilmente lo farà anche la Ferrari. Ma salta agli occhi la decisione da parte dei campioni in carica pigliatutto della scorsa stagione: la McLaren avrebbe infatti deciso di scendere in pista dal secondo giorno, forse addirittura dal terzo dei test a porte chiuse di Barcellona della prossima settimana.

“La vettura è attualmente in fase di test in AVL (varie simulazioni). Arriverà poi a Barcellona per uno shakedown e contiamo di partire il secondo o il terzo giorno. Non il primo; vogliamo avere più tempo possibile per lo sviluppo”, ha dichiarato il team principal Andrea Stella a The Race.

Il rischio riguarda più che altro le previsioni meteo attuali sulla Spagna e sulla regione catalana che indicano infatti rischio pioggia per quasi tutta la settimana, con rare schiarite isolate previste solo per la mattinata di lunedì e il pomeriggio di martedì. Sarebbe una vera beffa per la McLaren (ma anche per la Ferrari a questo punto) se non si potesse girare sulla pista asciutta per raccogliere dati in condizioni ottimali.

Sainz nei guai: la Williams non supera il crash test

E se la McLaren potrebbe arrivare in ritardo ai test di Barcellona, c’è rischia di non esserci proprio. Secondo quanto vociferato dalla Germania, la Williams non avrebbe superato i crash test. Come riporta la pagina MemasGP, secondo Ralf Bach di F1-Insider, il problema risiede nel telaio, che risulta essere in sovrappeso .