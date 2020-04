F1, fissata la data per la decisione su Silverstone

La pandemia da Coronavirus ha stravolto il calendario del Mondiale 2020 di Formula 1. Due Gp cancellati, Australia e Monaco, e sei già rinviati, Bahrain, Cina, Vietnam, Olanda, Spagna e Azerbaijan. L'inizio della stagione è attualmente fissato per il 14 giugno in Canada, ma tante altre gare sono in dubbio.

Come lo storico Gp d'Inghilterra, che sarebbe in calendario il 19 luglio e riguardo al quale una decisione definitiva sarà presa entro fine aprile.

Lo hanno reso noto gli organizzatori dell'evento in una nota: "Siamo ben consapevoli che altri eventi sportivi in programma nel Regno Unito a luglio hanno preso decisioni in merito, ma è importante sottolineare che la loro logistica e le loro strutture sportive sono molto diverse da quelle di Silverstone e il nostro calendario ci dà tempo fino alla fine di aprile per prendere una decisione”.

SPORTAL.IT | 01-04-2020 23:39