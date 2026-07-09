Continuano le voci di mercato in F1 sul futuro di Max Verstappen lontano dalla Red Bull in direzione McLaren. Intanto è derby italiano per il sedile Haas: la Ferrari spinge per Camara e Fornaroli rischia di restare appiedato

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Siamo in piena silly season, il momento dell’anno durante l’estate in cui le speculazioni sul mercato piloti imperano tra una gara e l’altra in attesa della sosta di metà stagione. I rumors si susseguono, al centro delle trattative c’è Max Verstappen in rotta con la Red Bull, dato da molti vicino alla McLaren con Oscar Piastri pronto a fare il percorso inverso da Woking a Milton Keys anche se nelle ultime anche Audi avrebbe provato a fare il colpaccio con l’aussie. E poi c’è la Ferrari che avrebbe piazzato un altro prodotto del suo vivaio, Rafael Camara in Haas togliendo così il sedile non solo a Ocon ma soprattutto al talentino italiano emergente Leonardo Fornaroli.

Haas team satellite Ferrari: Camara beffa Fornaroli

Due piloti italiani in F1 dal 2027. La possibilità c’era, forse c’è ancora ma diventa più difficile. E tutto per “colpa” della Ferrari. Se qualche giorno fa Leonardo Fornaroli era in pole per il sedile Haas al posto di Esteban Ocon, ora la situazione sembra essere cambiata.

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Secondo quanto riportato dal sito RossoMotori, Rafael Camara è il favorito per affiancare Ollie Bearman il prossimo anno al posto di Ocon. Il pilota brasiliano, classe 2005, campione Formula 3 nel 2025 e attualmente terzo in classifica in Formula 2, sarebbe spinto dalla Ferrari che alla scuderia americana fornisce i motori e di fatti lo stesso Bearman che come Camara è prodotto della Driver Academy di Maranello.

Rafael di cui si parla un gran bene sarebbe stato preferito a Yuki Tsunoda (sponsorizzato da Toyoto partner di Haas) e come detto, soprattutto a Leonardo Fornaroli, campione Formula 2 dello scorso anno, attualmente impegnato come terzo pilota McLaren in F1 e che aveva impressionato lo stesso team principal della Haaa, Komatsu dopo un test TCT svolto proprio con la Haas..

Verstappen-McLaren, dettagli di un’offerta al Max

Il clou del mercato piloti in questo momento è rappresentato dalla posizione di Verstappen sempre più in rotta con la Red Bull. Secondo i rumors di questi giorni che vi abbiamo già riportato, le trattative tra Max e la McLaren sarebbero già in fase avanzata anche se non è da escludere l’ipotesi McLaren e quella pazzissima della Ferrari.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da F1-Insider.com la scuderia di Woking avrebbe anche trovato la copertura economica per l’operazione dal momento che l’olandese in Red Bull guadagna qualcosa come 100 milioni di euro circa. Grazie a diversi sponsor importanti e agli azionisti di maggioranza del Bahrain, la scuderia britannica potrebbe facilmente permettersi lo stipendio multimilionario.

Red Bull infastidita da Verstappen

Dalle parti di Milton Keys l’umore nei confronti di Max è ballerino. La Red Bull ha recentemente tentato di venire incontro all’olandese. A giugno, c’è stato un incontro in Austria con gli azionisti Mark Mateschitz e Chalerm Yoovidhya. L’obiettivo era quello di togliere la clausola rescissoria dal contratto del pilota che però ha rifiutato.

Secondo il quotidiano olandese “De Limburger”, i vertici Red Bull sono infastiditi dal comportamento recente di Verstappen sempre polemico nei confronti della squadra nonostante tutti i privilegi di cui goda. In particolare, l’erede dell’azienda, Mark Mateschitz, non sarebbe più disposto a trattenere il quattro volte campione del mondo a tutti i costi.

Di certo non giova quanto successo a Silverstone ed il fatto che Max abbia perso tutti i punti di riferimento in Red Bull, non tanto Horner o Newey quanto il suo mentore Helmut Marko ed ora il veterano tecnico Paul Monaghan vicino al passaggio alla Cadillac e l’imminente addio di Gianpiero Lambiase proprio in direzione McLaren.

Piastri verso Red Bull, ma occhio ad Audi

Di contro alla voci di Verstappen in McLaren, negli ultimi giorni si parla molto di un altro possibile addio, di Oscar Piastri alla McLaren. L’australiano, in rotta con il team di Woking e autore di un inizio di stagione sotto le aspettative, vorrebbe cambiare l’aria e il suo manager, l’ex pilota Mark Webber si sarebbe già mosso in tal senso.

Secondo le voci di mercato, Piastri sarebbe il favorito numero uno della Red Bull per sostituire proprio Verstappen nel caso l’olandese andasse via, o si prendesse un anno sabbatico. Eppure ci sono rumors secondo cui lo stesso Webber starebbe valutando altre opzioni e avrebbe già avviato colloqui con l’Audi scuderie in crescita come testimonia l’8° posto di Bortoleto a Silverstone.