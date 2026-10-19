L’ufficialità di Rafael Camara in Haas aveva fatto cadere ogni speranza. Se a breve l’Italia avrà un pilota campione del mondo, Antonelli, non ci saranno due piloti italiani in griglia nel 2027. Leonardo Fornaroli infatti si è visto chiudere ogni porta e ogni sedile per il prossimo anno. La McLaren però non lo tiene in panchina, o almeno non soltanto. Sarà terzo pilota ma anche impegnato nel WEC con la Hypercar del team di Wokiing. Intanto verso Austin, la Ferrari si è rifatta il look, in tutti i sensi. Colorazione nuova e diverse novità sulla SF-26.
- Niente Haas, niente Antonelli-bis: Fornaroli va in Hypercar con McLaren
- Fornaroli contro le Ferrari di Giovinazzi e Kubica nel WEC
- Ferrari ad Austin con pacchetto e look nuovi, ultimo aggiornamento SF-26
Niente Haas, niente Antonelli-bis: Fornaroli va in Hypercar con McLaren
Due piloti italiani in F1 dal 2027. Un sogno destinato per ora a restare tale. Se Kimi Antonelli si accinge a vincere il suo primo mondiale, chissà, già domenica prossima ad Austin, riportando l’Italia ai vertici della Formula 1 come non succedeva da tempi immemori, le speranze di vedere Leonardo Fornaroli nella griglia di partenza del campionato 2027 sono tramontate la settimana scorsa quando Haas ha affidato uno degli ultimi sedili rimasti a disposizione al giovane prodotto della Ferrari Driver Academy, Rafa Camara.
Vincere Formula 3 e Formula 2 consecutivamente non è bastato a Fornaroli che da terzo pilota McLaren ha effettuato le fp1 quest’anno al posto di Norris e Piastri, oltre a fare diversi test TPC (con macchine di due anni più vecchie) anche proprio con la Haas. Leonardo correrà per il team McLaren Hypercar nel Campionato del Mondo Endurance (WEC), inclusa la suggestiva 24 Ore di Le Mans.
Fornaroli contro le Ferrari di Giovinazzi e Kubica nel WEC
Leonardo farà il suo debutto nel 2027 al volante della McLaren MCL-HY, affiancando i piloti Mikkel Jensen, Alex Lynn e il campione WEC 2024 Laurens Vanthoor, e continuerà a ricoprire il ruolo di pilota di riserva McLaren in Formula 1. Fornaroli che ovviamente in un posto in F1 ci sperava, ha rilasciato parole di soddisfazione nel comunicato di Woking: “Rappresentare McLaren nel Campionato del Mondo Endurance FIA e alla 24 Ore di Le Mans è un grandissimo onore e sono pronto a dare il massimo per affrontare insieme questa nuova sfida. Sono lieto di continuare a ricoprire il ruolo di pilota di riserva anche il prossimo anno, affrontando al contempo questa nuova sfida”.
James Barclay, Team Principal del McLaren Hypercar Team, accoglie Fornaroli a braccia aperte: “Leo è un talento eccezionale: la sua velocità, la sua costanza e la sua maturità, nonostante la giovane età, gli hanno permesso di ottenere grandi successi nelle categorie giovanili e queste stesse qualità lo rendono un’aggiunta preziosa al nostro team. Ho lavorato brevemente con Leo nel mio precedente incarico e il suo approccio e le sue prestazioni mi hanno impressionato molto”.
Ferrari ad Austin con pacchetto e look nuovi, ultimo aggiornamento SF-26
Sarà una Ferrari rinnovata quella che si presenta nella lunga trasferta nelle Americhe con ben 4 gare nel giro di un mese. E nella prima tappa, ad Austin, sarà una rossa con un pizzico di bianco, come da tradizione e come quasi sempre negli ultimi anni quando il Cavallino Rampante corre le gare americane, un mercato molto florido per Maranello. Dove si spera le rosse possano fare bene, senza polemiche, magari tornando a salire almeno una volta sul gradino più alto del podio.
Ecco dunque una mano di bianco alle tute di Hamilton e Leclerc e di tutto il team oltre che alla livrea che già presenta di base una colorazione bianca nella zona dell’abitacolo. Ferrari nuova nel look ma non solo. In Texas vedremo l’ultimo pacchetto di sviluppo per la SF-26, mentre l’attenzione a Maranello si è ormai spostata in gran parte sullo sviluppo della vettura del prossimo anno quando ripartirà la caccia al titolo che oramai sfugge con enorme delusione da vent’anni.