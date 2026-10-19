Rimasto senza sedile in F1, Leonardo Fornaroli viene spedito dalla McLaren a fare esperienze nel WEC con la Hypercar dove correrà anche la 24 Ore di Le Mans. La Ferrari intanto porta ad Austin gli ultimi aggiornamenti della stagione

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

L’ufficialità di Rafael Camara in Haas aveva fatto cadere ogni speranza. Se a breve l’Italia avrà un pilota campione del mondo, Antonelli, non ci saranno due piloti italiani in griglia nel 2027. Leonardo Fornaroli infatti si è visto chiudere ogni porta e ogni sedile per il prossimo anno. La McLaren però non lo tiene in panchina, o almeno non soltanto. Sarà terzo pilota ma anche impegnato nel WEC con la Hypercar del team di Wokiing. Intanto verso Austin, la Ferrari si è rifatta il look, in tutti i sensi. Colorazione nuova e diverse novità sulla SF-26.

Niente Haas, niente Antonelli-bis: Fornaroli va in Hypercar con McLaren

Due piloti italiani in F1 dal 2027. Un sogno destinato per ora a restare tale. Se Kimi Antonelli si accinge a vincere il suo primo mondiale, chissà, già domenica prossima ad Austin, riportando l’Italia ai vertici della Formula 1 come non succedeva da tempi immemori, le speranze di vedere Leonardo Fornaroli nella griglia di partenza del campionato 2027 sono tramontate la settimana scorsa quando Haas ha affidato uno degli ultimi sedili rimasti a disposizione al giovane prodotto della Ferrari Driver Academy, Rafa Camara.

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Vincere Formula 3 e Formula 2 consecutivamente non è bastato a Fornaroli che da terzo pilota McLaren ha effettuato le fp1 quest’anno al posto di Norris e Piastri, oltre a fare diversi test TPC (con macchine di due anni più vecchie) anche proprio con la Haas. Leonardo correrà per il team McLaren Hypercar nel Campionato del Mondo Endurance ​​(WEC), inclusa la suggestiva 24 Ore di Le Mans.

Fornaroli contro le Ferrari di Giovinazzi e Kubica nel WEC