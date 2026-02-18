F1 in posa in Bahrain ma Verstappen è dissacrante: "Al bagno siamo tutti uguali". Vanzini uscito dall'ospedale

Foto di gruppo per i piloti prima degli ultimi test in Bahrain ma a prendersi la scena le solite dichiarazioni al vetriolo di Max Verstappen. E Carlo Vanzini dimesso dall'ospedale dopo l'operazione per il tumore

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Max Verstappen sa sempre come rompere la sacralità del circus della F1 che ogni tanto si prende troppo sul serio. Lo ha fatto in un’intervista a margine della seconda tornata dei test in Bahrain, gli ultimi tre giorni di prove prima dell’avvio del Mondiale in Australia il 7 marzo. Ed è proprio prima di scendere in pista al Sakhir che tutti i piloti si sono messi in posa per la foto di gruppo che farà da copertina al campionato 2026. Intanto la bella notizia è il ritorno a casa di Carlo Vanzini dopo l’operazione per la rimozione del tumore al pancreas ha lasciato l’ospedale.

La F1 si è messa in posa: foto di gruppo 2026

C’è Lewis Hamilton ai piedi della coppa di cristallo per il campione del mondo di F1. Chissà se possa essere la fotografia della stagione che verrà, per l’inglese e per la Ferrari. E’ sicuramente la foto di gruppo dei piloti per il Mondiale 2026 che inizierà ufficialmente nel week end del Gran Premio d’Australia il 5/7 marzo a Melbourne.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Nuove regole, nuovi nomi, nuove possibilità. Stessa guida per la vittoria” è il claim del post dei social ufficiali della Formula 1 che hanno celebrato così il nuovo corso del circus coi nuovi regolamenti ancora al centro di polemiche e che vedranno proprio in contemporanea dei test del Bahrain importanti riunioni da parte della FIA con costruttori e motoristi per dirimere tutte le beghe sorte in questa pre season.

F1

Verstappen, frase choc: “Al bagno siamo tutti uguali”

Non ha vinto il 5° mondiale di fila ma resta campione del mondo davanti a un microfono. Parliamo di Max Verstappen, sempre geniale, mai banale, molto originale nelle sue dichiarazioni. In una delle ultime interviste prima di questa seconda e ultima tornata di test in Bahrain, l’olandese parlando con Viaplay, ha risposto tra le tante domanda, al perchè fosse l’unico pilota non presente alla premier del film sulla F1, quello con Brad Pitt e che vede tra i produttori lo stesso Lewis Hamilton.

Verstappen che preferì restare a casa con Kelly Piquet e la loro figlia piccola ma anche giocando al Sim Racing ha risposto in maniera schietta come solo lui sa fare: “Non sento il bisogno di stare sempre davanti alle telecamere. Non voglio stare lì in giacca e cravatta a fingere di essere importante”. Ma anche aggiunto: “Alla fine al gabinetto, quando ca…mo, siamo tutti uguali” e quel sorriso che dice tutto. Max inarrivabile!

Carlo Vanzini a casa: dimesso dopo l’operazione

Carlo Vanzini, attraverso i suoi profili social, ha pubblicato un video mentre esce dall’ospedale San Raffaele di Milano scrivendo sui social: “Grazie a tutte e a tutti. #backhome”. Il telecronista della F1 su Sky come è noto lo scorso giugno ha scoperto di avere un tumore al pancreas e nelle ultime settimane si è operato. Adesso inizia la fase di recupero. L’obiettivo, la speranza di tutti, è rivederlo in cabina di commento per il Gp di Australia la prima settimana di marzo.