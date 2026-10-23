Gli aggiornamenti sulle W17 turbano il team principal della Mercedes, che al termine della FP1 di Austin non nasconde tutta la propria preoccupazione per la prossima stagione

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Al termine delle FP1 di Austin, le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli inseguono. Giù dal podio virtuale entrambe i leader del mondiale. Un risultato che, visti anche gli aggiornamenti sulle monoposto, non fa certamente felice il Toto Wolff, che al termine della sessione non nasconde la propria preoccupazione, anche e soprattutto in vista della prossima stagione.

FP1 complicate per Mercedes

George Russell quarto a 0.326 secondi da uno straordinario Charles Leclerc e Kimi Antonelli quinto a 0.385 dal primo posto del Ferrarista. In attesa di tornare in pista in serata, le FP1 in Texas non sorrido alle Mercedes, che arrancano ancora e chiudono dietro i primi. Davanti all’inglese e all’azzurro in odore di titolo mondiale si piazzano Max Verstappen, secondo, e Lando Norris, sul gradino più basso del podio virtuale.

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Gli aggiornamenti sulle W17 preoccupano

Commentando le oggettive difficoltà messe in mostra dopo i primi giri sul circuito americano dei due piloti Mercedes, il team principal della scuderia di Brackley, Toto Wolff, ha ammesso il proprio disappunto. Anche perché, nonostante il successo di Kimi sempre più vicino, il responso in pista degli ultimi aggiornamenti montati sulle W17 continua sulla falsariga di quanto visto in Malesia e a Singapore, con Antonelli e Russell a faticare più del dovuto.

Una macchina completamente diversa

Problematiche che si riflettono in pista e che non fanno dormire sonni tranquilli in vista della prossima stagione, come confermato dalle parole di Wolff ai microfoni di Sky Sport F1 al termine delle prime libere su suolo americano: “Prima degli ultimi aggiornamenti avevamo una macchina molto stabile e veloce, ma ora vediamo che è tutto diverso. La macchina è cambiata totalmente”.

Wolff lancia l’allarme

“Adesso abbiamo una macchina nervosa sul freno. In alcune curve va sottosterzo, in altre in sovrasterzo. C’è ovviamente qualcosa che non va”, ha ammesso il team principal, che in vista del proseguo del weekend e, soprattutto della prossima stagione, ha aggiunto: “Sarebbe meglio capire che cosa succede già in questo campionato e non a febbraio. Perché abbiamo sbagliato qualcosa, ma non sappiamo cosa e dobbiamo indagare”. Se non è un allarme questo?