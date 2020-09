F1, furia Sainz dopo gli attacchi alla Ferrari: "Ridicoli"

Il futuro ferrarista Carlos Sainz in un’intervista a El Mundo Deportivo ha ribadito di non essere affatto pentito della scelta di aver firmato per la Ferrari. La scuderia di Maranello sta attraversando una crisi profonda, che si protrarrà fino al 2021, ma il pilota spagnolo non è preoccupato, e anzi difende il Cavallino dalle critiche.

“Sono rimasto impressionato dalla quantità di persone che mi ferma per strada. Ora c’è chi ride per come va la Ferrari, io rido di loro. Perché spero che un giorno possiate sperimentare questa sensazione: certo che non mi pento della Ferrari“.

Sainz, che prenderà il posto di Vettel tra pochi mesi, ha paragonato la Scuderia al Real Madrid nel calcio: “Sono motivatissimo e credo che i tifosi spagnoli si appassioneranno ancora di più alla Formula 1. Ora speriamo che la Ferrari faccia un buon lavoro e che l’anno prossimo potremo avere una vettura competitiva. E se non è così, è sempre la Ferrari! Anche il Real Madrid negli anni di magra rimane sempre il Real! Il punto è che vado lì con l’intenzione di vincere un giorno“.

Il driver iberico non ha timore di trascorrere un anno di limbo, con una macchina che fatica ad arrivare tra le prime 10: “Penso che quello che debbano essere pazienti e fiduciosi in un progetto comunque molto giovane. Credo che il 2021 sarà un anno difficile, ma se la scuderia trova la chiave dei problemi di quest’anno e spende bene i gettoni le cose possono cambiare”.

La Mercedes sta dominando da anni: “Questo loro dominio è frustrante. Ma il modo in cui la F1 funziona è questo: vince la squadra più ricca e che sa spendere i soldi al meglio. Questo è quello che fa Mercedes, a cui non voglio togliere assolutamente alcun merito: sono bravissimi a sfruttare appieno il loro potenziale. E dico anche che ci sono squadre con budget simili che faticano. Ciò non significa che non voglio avere la possibilità di vincere al più presto. Anzi, mi sento pronto a vincere. Spero che la Formula 1 cambi, sarebbe molto più bella”.

OMNISPORT | 15-09-2020 13:37