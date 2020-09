F1, Gasly ora rivuole la Red Bull

Retrocesso dalla Red Bull in Toro Rosso (Alpha Tauri) nello scorso Mondiale, Pierre Gasly fa ora la voce grossa dopo la vittoria a Monza: “Tornare in Red Bull? Penso di essere pronto, ma come ho detto, non spetta a me fare quella chiamata. L’unica cosa che ho fatto da quando sono stato rimandato in Toro Rosso è stata quella di concentrarmi su me stesso e sul dimostrare quello che posso fare. Quando ho in mano gli strumenti giusti, sono davvero felice delle prestazioni che riusciamo a ottenere in pista: non parlo solo del Brasile, ma penso che in generale siamo stati abbastanza forti la maggior parte dei Gran Premi, sia in qualifica sia in gara”.

“Vedremo cosa succederà, ma penso che ci siano stati molti, molti piloti forti in Toro Rosso e sono davvero felice di essere uno dei due che sono riusciti a ottenere una vittoria per questa squadra dopo Vettel. Ovviamente credo che i buoni risultati dovrebbero essere ricompensati in futuro, ma vedremo cosa accadrà. Al momento non è qualcosa a cui voglio pensare. Voglio solo godermi questo momento, perché è la mia prima vittoria in F1 e avrò tempo per pensarci più tardi”, sono le parole riportate da Formulapassion.

OMNISPORT | 08-09-2020 09:44