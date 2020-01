F1, gelo tra Hamilton e Mercedes: il retroscena sulla Ferrari

La gioia per il sesto trionfo iridato è già lontana: Lewis Hamilton e la Mercedes, secondo indiscrezioni in arrivo dal circus, sarebbero molto distanti dall’accordo per il rinnovo del contratto del pilota inglese. Una situazione in stallo, quasi imbarazzante: il campione del mondo, che nelle prossime due stagioni può fare la storia della Formula 1 raggiungendo e superando il record di Mondiali detenuto da Michael Schumacher, vorrebbe un ingaggio da 66 milioni di euro l’anno, quasi il 20% più alto rispetto a quanto percepisce attualmente dal team tedesco.

Una cifra che non ha precedenti nella storia del circus, e che l’anglocaraibico avrebbe posto come condizione per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2020. E sullo sfondo c’è sempre la Ferrari, che a fine stagione potrebbe liberare un posto, quello di Sebastian Vettel, che guadagna una quarantina di milioni a stagione.

Secondo le voci Hamilton avrebbe rifiutato una prima proposta di contratto biennale: il pilota vuole un accordo quadriennale, con la promessa di rimanere testimonial e uomo immagine del marchio a tempo indeterminato anche dopo la fine della sua carriera in pista.

La Merdeces ha preso tempo, e intanto si levano alcune voci critiche, come quella del dirigente Red Bull Helmut Marko: “Lewis è un sei volte campione del mondo e una figura molto importante per la Mercedes, sia a livello sportivo che di marketing – ha dichiarato ad Auto Bild -.Penso che sia consapevole del suo valore e per questo motivo sono venuti fuori quei numeri”.

“Ma penso anche che nessun team, nemmeno la Mercedes, sia disposta a spendere somme del genere per un pilota. Forse la Ferrari”, è l’indizio che Marko sibillino invia nella sua dichiarazione. E’ possibile che la Ferrari stia tentando Hamilton, che poco più di un mese fa aveva incontrato John Elkann.

Intanto su Instagram Lewis nega tutto: “Per vostra informazione io e Toto non abbiamo ancora nemmeno parlato del rinnovo del contratto. Niente è stato negoziato al momento e quello che si legge sono tutte invenzioni dei giornali”.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 12:10