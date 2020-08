F1, Giovinazzi: "Davanti alla Ferrari? Non così sorprendente"

Il pilota dell’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi ha commentato così le prove libere a Spa: “Nelle PL2 non siamo andati male, anche se è stato un peccato non girare questa mattina. C’è stato un problema con la power unit, ma esattamente non lo so. Non so se abbiamo fatto la stessa strategia delle altre squadre, ma penso di essermi sentito meglio in macchina oggi e quando ti trovi meglio tutto arriva di conseguenza. Possiamo trovare ancora qualcosa per domani e vedere come andrà. Poi domenica sarà un’altra situazione diversa con il meteo e la possibilità che piova. Ma dobbiamo concentrarci sull’andare in Q2 domani. Meteo? Domenica potrebbe esserci pioggia, ma a Spa non si sa mai. L’attenzione però deve essere sulle qualifiche con il Q2 da raggiungere per la prima volta per me quest’anno”.

“Sorpreso di stare davanti alle Ferrari? Non particolarmente, ma non so che cosa abbiano provato. Come ho detto però la cosa importante è che io mi sia sentito meglio in macchina oggi”.

OMNISPORT | 28-08-2020 20:30