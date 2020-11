F1, Giovinazzi: "Raikkonen è ancora uno dei migliori"

Antonio Giovinazzi ha parole di stima per Kimi Raikkonen, che nel 2021 sarà ancora il suo compagno all’Alfa Romeo Racing: “Kimi è ancora uno dei migliori piloti in griglia. Se vuoi batterlo, devi essere perfetto. Non solo è super veloce, ma ha anche un’esperienza enorme che mette al servizio della squadra”.

“Kimi è un metro di giudizio perfetto per me, perché so che devo fare un ottimo lavoro per lasciarlo alle spalle”, ha spiegato Giovinazzi ai microfoni di Speedweek.

OMNISPORT | 24-11-2020 10:36