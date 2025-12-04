F1, GP Abu Dhabi 2025: a che ora e dove vedere in tv la volata mondiale tra Norris e Verstappen e Piastri

Ad Abu Dhabi si decide il mondiale piloti: Norris, Verstappen e Piastri per la gloria. La Ferrari guarda da lontano: il programma completo del GP di Abu Dhabi

Si decide tutto ad Abu Dhabi, ancora una volta, come nel 2021. Ancora una volta Verstappen parte sfavorito, come nella lotta con Hamilton. Il risultato finale lo conosciamo tutti. Stavolta però l’impresa è ai limiti dell’impossibile: la probabilità statistica di vittoria del Mondiale piloti per Norris supera l’80%. Ma se c’è una pista dove l’impensabile può accadere, quella è Yas Marina. In corsa rimane anche Oscar Piastri, reduce dalla beffa in Qatar, con una vittoria che sembrava apparecchiata per lui fin dal venerdì, poi mandata all’aria dalla strategia folle del muretto della McLaren. L’australiano però arriva alla gara già demoralizzato dopo il risultato della scorsa e con un forte ritardo in classifica.

C’è chi lotta per il titolo e chi, come la Ferrari, solo per l’onore di finire a testa alta, almeno, una stagione fallimentare, non tanto per Leclerc quanto per Hamilton. Vediamo allora tutti gli orari, le info e le dirette tv del Gran Premio di Abu Dhabi.

Corsa a tre per il Mondiale: Norris, Verstappen e Piastri per la gloria

Chi vince il mondiale tra Max, Lando e Oscar. Ripercorrendo l’annata che volge al termine, la stagione di Norris sembrava conclusa mesi fa, con il compagno di scuderia Piastri che lo stava surclassando in ogni pista. I continui errori dell’australiano hanno portato Norris a tornare a crederci al mondiale e ad aumentare la sua autostima, che stava toccando il fondo. I papaya però hanno sottovalutato la minaccia Verstappen, che da Zandvoort in poi ha fatto registrare un rendimento incredibile. Tutti e tre i piloti ancora in corsa per il mondiale hanno conquistato lo stesso numero di vittorie, sette. A certificare il fatto che, chiunque vincerà, rimarrà una stagione spettacolare e un ottimo saluto a questa era tecnica. Da lunedì sarà già tempo di ributtare la testa solamente sul progetto per il 2026.

Ferrari, disastro totale: testa al 2026, ancora una volta

Ferrari, il finale di stagione, come il resto, è disastroso. La gara aberrante portata a termine da Leclerc e Hamilton in Qatar è stata presa come un sospiro di sollievo alla fine dell’ultimo giro, una gara in meno con quello che è stato uno dei fallimenti più grandi della Ferrari degli ultimi anni (e non sono stati pochi). La Rossa ha la certezza di chiudere il mondiale costruttori al quarto posto, con quella che forse è la coppia più forte della griglia costretta a guardare da lontano una lotta bellissima, senza farne parte.

Dove vedere in tv e in streaming il Gp di Abu Dhabi

Il programma per l’ultima gara della stagione è il solito. Dopo la consueta conferenza stampa dei piloti del giovedì, venerdì ci sarà la prima sessione di prove libere alle 10:30. Per la Ferrari, Arthur Leclerc girerà in pista insieme al fratello Charles al posto di Hamilton. In programma alle 14 di venerdì le FP2. L’ultima sessione di prove libere della stagione inizierà sabato alle 11:30. Si inizierà a fare sul serio alle 15 quando scatterà il semaforo verde per le qualifiche. Infine, domenica alle 17, si spegneranno per l’ultima volta i semafori per dare inizio all’ultima gara della stagione.

Gp Abu Dhabi, il programma completo

Venerdì 5 dicembre

Prove Libere 1: ore 10:30 (In diretta su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

Prove Libere 2: ore 14:00 (In diretta su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

Sabato 6 dicembre

Prove Libere 3: ore 11:30 (In diretta su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

Qualifiche: ore 15:00 (In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. In streaming su Now e Sky Go. In differita alle 17:30 su TV8 e tv8.it)

Domenica 7 dicembre

Gara: ore 17:00 (In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go. In differita alle 17:00 su Tv8 e Tv8.it)

