Gp Abu Dhabi griglia di partenza: Verstappen in pole, Norris e Piastri a ridosso. Leclerc 5°, Hamilton 16°

La griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi con la pole di Verstappen davanti a Norris e Piastri con Leclerc 5° ed Hamilton desolatamente 16°

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è la Red Bull di Max Verstappen in pole position per il Gran Premio di Abu Dhabi che chiude e assegna il titolo del Mondiale di F1. Lando Norris, leader del campionato piloti partirà però in prima fila e ricordiamo che gli basterà arrivare anche terzo per festeggiare il titolo. In terza posizione l’altra papaya di Oscar Piastri con poche chance di vincere l’iride. Dietro i contender la Mercedes di Russell e la prima e unica Ferrari in top ten, Charles Leclerc.

Partirà invece solo 16° Lewis Hamilton autore dell’ennesima delusione di questo finale di stagione, terza eliminazione consecutiva in Q1 per l’inglese, poco meglio Antonelli che scatterà 14°.

La griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi

1ª fila 1. Max Verstappen 1:22.207
Red Bull
2. Lando Norris 1:22.408
McLaren
2ª fila 3. Oscar Piastri 1:22.440
McLaren
4. George Russell 1:22.645
Mercedes
3ª fila 5. Charles Leclerc 1:22.730
Ferrari
6. Fernando Alonso 1:22.902
Aston Martin
4ª fila 7. Gabriel Bortoleto 1:22.904
Kick Sauber
8. Esteban Ocon 1:22.913
Haas
5ª fila 9. Isack Hadjar 1:23.072
Racing Bulls
10. Yuki Tsunoda s.t.
Red Bull
6ª fila 11. Oliver Bearman 1:23.041
Haas
12. Carlos Sainz 1:23.042
Williams
7ª fila 13. Liam Lawson 1:23.077
Racing Bulls
14. Kimi Antonelli 1:23.080
Mercedes
8ª fila 15. Lance Stroll 1:23.097
Aston Martin
16. Lewis Hamilton 1:23.394
Ferrari
9ª fila 17. Alexander Albon 1:23.416
Williams
18. Nico Hülkenberg 1:23.450
Kick Sauber
10ª fila 19. Pierre Gasly 1:23.468
Alpine
20. Franco Colapinto 1:23.890
Alpine

