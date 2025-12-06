Gp Abu Dhabi griglia di partenza: Verstappen in pole, Norris e Piastri a ridosso. Leclerc 5°, Hamilton 16°

C’è la Red Bull di Max Verstappen in pole position per il Gran Premio di Abu Dhabi che chiude e assegna il titolo del Mondiale di F1. Lando Norris, leader del campionato piloti partirà però in prima fila e ricordiamo che gli basterà arrivare anche terzo per festeggiare il titolo. In terza posizione l’altra papaya di Oscar Piastri con poche chance di vincere l’iride. Dietro i contender la Mercedes di Russell e la prima e unica Ferrari in top ten, Charles Leclerc.
Partirà invece solo 16° Lewis Hamilton autore dell’ennesima delusione di questo finale di stagione, terza eliminazione consecutiva in Q1 per l’inglese, poco meglio Antonelli che scatterà 14°.
La griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:22.207
Red Bull
|2. Lando Norris 1:22.408
McLaren
|2ª fila
|3. Oscar Piastri 1:22.440
McLaren
|4. George Russell 1:22.645
Mercedes
|3ª fila
|5. Charles Leclerc 1:22.730
Ferrari
|6. Fernando Alonso 1:22.902
Aston Martin
|4ª fila
|7. Gabriel Bortoleto 1:22.904
Kick Sauber
|8. Esteban Ocon 1:22.913
Haas
|5ª fila
|9. Isack Hadjar 1:23.072
Racing Bulls
|10. Yuki Tsunoda s.t.
Red Bull
|6ª fila
|11. Oliver Bearman 1:23.041
Haas
|12. Carlos Sainz 1:23.042
Williams
|7ª fila
|13. Liam Lawson 1:23.077
Racing Bulls
|14. Kimi Antonelli 1:23.080
Mercedes
|8ª fila
|15. Lance Stroll 1:23.097
Aston Martin
|16. Lewis Hamilton 1:23.394
Ferrari
|9ª fila
|17. Alexander Albon 1:23.416
Williams
|18. Nico Hülkenberg 1:23.450
Kick Sauber
|10ª fila
|19. Pierre Gasly 1:23.468
Alpine
|20. Franco Colapinto 1:23.890
Alpine