Gp Abu Dhabi griglia di partenza: Verstappen in pole, Norris e Piastri a ridosso. Leclerc 5°, Hamilton 16°

La griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi con la pole di Verstappen davanti a Norris e Piastri con Leclerc 5° ed Hamilton desolatamente 16°

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è la Red Bull di Max Verstappen in pole position per il Gran Premio di Abu Dhabi che chiude e assegna il titolo del Mondiale di F1. Lando Norris, leader del campionato piloti partirà però in prima fila e ricordiamo che gli basterà arrivare anche terzo per festeggiare il titolo. In terza posizione l’altra papaya di Oscar Piastri con poche chance di vincere l’iride. Dietro i contender la Mercedes di Russell e la prima e unica Ferrari in top ten, Charles Leclerc.

Partirà invece solo 16° Lewis Hamilton autore dell’ennesima delusione di questo finale di stagione, terza eliminazione consecutiva in Q1 per l’inglese, poco meglio Antonelli che scatterà 14°.

La griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi