F1, GP Abu Dhabi: il caso benzina non convince Ferrari e Binotto

Non è un avvenimento che cadrà presto nel dimenticatoio, considerata la stagione deludente della Ferrari, le parole di Mattia Binotto e quanto risultato dalla pista e dalla gara ad Abu Dhabi.

La decisione dei commissari di multare la Rossa con 50.000 euro per una discrepanza riscontrata nella quantità di carburante, presente nella vettura di Charles Leclerc prima dell’inizio del Gran Premio, ha inciso. E non poco.

GP Abu Dhabi: alle origini della multa

La differenza tra le quantità risultava di 4.888 kg da quella effettivamente presente: il campionato, al di sotto delle reali possibilità della scuderia di Maranello, si è conclusa con l’onta dell’irregolarità, che lascia adito ad ulteriori speculazioni su quello che è diventato il ‘caso benzina’ della Rossa.

La discrepanza del carburante: le parole di Mattia Binotto

Una questione che non poteva essere scansata neanche dal team principal ferrarista, Mattia Binotto, che ha commentato la penalità al termine dell’ultimo weekend di gara dell’anno: “Nel corso di questa stagione saremo stati controllati almeno 10 volte. Non è la prima volta, ma è sempre stato tutto a posto, invece questa volta è stata riscontrata una discrepanza”, ha spiegato.

L’ingegnere della Rossa ha rivelato che il team effettuerà delle verifiche per comprendere l’origine della differenza di risultati nelle proprie misure rispetto a quelle effettuate dalla FIA sulla monoposto del pilota monegasco, prima dell’avvio dell’ultimo Gran Premio della stagione.

“Riteniamo che le nostre misurazioni fossero corrette. Solo una non è risultata tale. Dobbiamo scoprire perché sia emersa tale divergenza. So che abbiamo seguito la nostra solita procedura”, ha concluso Binotto. Una frase che promette una accurata ricostruzione per comprendere come e perché è accaduto una simile leggerezza.

VIRGILIO SPORT | 03-12-2019 12:51