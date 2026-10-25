La griglia di partenza, scelta delle gomme e strategia per il Gran Premio di Austin che scatterà alle ore 21 al circuito del COTA con Antonelli in pole che potrebbe vincere già stasera il suo primo mondiale

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è una storia da scrivere, un mondiale da vincere, oggi o tra una settimana. Tra color che son sospesi Antonelli intanto partirà dalla pole position nel Gran Premio di Austin con la chance di vincere il titolo. Al suo fianco in griglia di partenza e alla prima curva attenzione a Max Verstappen in bolla da due gare, Hadjar che ha una voglia matta di stupire e le Ferrari di Leclerc ed Hamilton che hanno da dimostrare qualcosa di più delle qualifiche.

C’è poi quel Russell dalla cui posizione finale dipenderà la festa eventuale di Kimi. Tante penalizzazioni e strategie differenziate con un occhio all’usura delle gomme. Insomma ci sarà da divertirsi anche a questo giro di giostra in prima time per l’Italia sognando un cielo azzurro sopra il Texas.

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Gp Austin: Kimi, pericolo olandese alla prima curva

Con un giro mostruoso Kimi Antonelli ha conquistato una splendida pole position ad Austin. Se lo gioca così il primo match point per il titolo di campione del mondo che avrà al suo fianco in prima fila e verosimilmente alla prima curva, il favoritissimo Verstappen. Ad aprire la seconda fila l’altra Red Bull di Hadjar che stupisce davanti alle due Ferrari: 4° Leclerc e 5° Hamilton con un pizzico di delusione e voglia di rivalsa.

Alle spalle delle due rosse Russell, ancora una volta suonato da Kimi. Ma se finisse così il talento italiani dovrà rimandare i festeggiamenti di una settimana in Messico. Piastri e Norris deludenti in quarta fila. In tre scattano con una penalità: Lindblad, Bortoleto e Colapinto.

La scelta delle gomme la strategia per Austin: una o due soste

Pirelli ha portato al COTA tre compound: C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft). Due saranno i fattori condizionanti, come evidenziato già dai piloti tra prove e qualifiche: le alte temperature e gli avvallamenti di una pista molto sconnessa che nella parte finale presenta molti bumping a causa anche dell’instabilità del terreno non risolta con le recenti riasfaltature a macchia di leopardo.

Una o due soste, questo è il dilemma. Sulla carta, la strategia a una sola sosta prevede la sequenza Medie-Hard con il pit stop intorno al 20° giro. Ma non è escluso che qualcuno, per sparigliare le carte o per eccessiva usura, voglia o debba ricorrere alle due soste, partendo con la media montando poi le hard per chiudere di nuovo con le medie o le soft con la pista più gommata.

Griglia di partenza GP Austin

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:34.035

Mercedes 2. Max Verstappen 1:34.214

Red Bull 2ª fila 3. Isack Hadjar 1:34.250

Red Bull 4. Charles Leclerc 1:34.267

Ferrari 3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:34.311

Ferrari 6. Lando Norris 1:34.476

McLaren 4ª fila 7. George Russell 1:34.803

Mercedes 8. Oscar Piastri 1:35.049

McLaren 5ª fila 9. Liam Lawson s.t.

Racing Bulls 10. Pierre Gasly 1:32.225

Alpine 6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:35.158

Audi 12. Fernando Alonso 1:35.818

Aston Martin 7ª fila 13. Oliver Bearman 1:36.031

Haas 14. Arvid Lindblad* s.t.

Racing Bulls 8ª fila 15. Esteban Ocon 1:36.531

Haas 16. Lance Stroll 1:36.677

Aston Martin 9ª fila 17. Carlos Sainz 1:36.770

Williams 18. Alexander Albon 1:36.967

Williams 10ª fila 19. Sergio Perez 1:37.433

Cadillac 20. Valtteri Bottas 1:37.523

Cadillac 11ª fila 21. Franco Colapinto** 1:35.722

Alpine 22. Gabriel Bortoleto*** 1:33.658

Audi

*Lindblad 5 posizioni di penalità per l’utilizzo del sesto motore endotermico

**Colapinto 10 posizioni per l’uso della quarta centralina

***Bortoleto 20 posizioni per l’utilizzo della quarta batteria e della quarta centralina