Ferrari ok a Melbourne ma Leclerc è spaventato dalle Mercedes: Hamilton non vede l'ora di tornare in macchina

La prima giornata di prove a Melbourne vede i ferraristi nel complesso soddisfatti. "Siamo seconda o terza forza, ma con margini per migliorare", spiega Leclerc. Vasseur: "Raccolti tanti dati"

Carte rimescolate? Fino a un certo punto. “Sapevamo che le Mercedes fossero davanti, ma in generale noi e le McLaren siamo lì. Seconda o terza forza, poco cambia”. Ragione per cui Charles Leclerc il bicchiere lo vede mezzo pieno, e questa di per sé è già una buona notizia in casa Ferrari. Dove addirittura Hamilton sembra persino più ottimista: “Abbiamo sfruttato al massimo tutti i giri a disposizione e lavorato nel modo migliore, raccogliendo tutte le informazioni che dovevamo raccogliere”. Insomma, dalle parti di Maranello il primo risveglio è stato positivo.

Leclerc soddisfatto, ma ammette: “Mercedes veramente forti”

Leclerc, sbarcato in Australia fresco di anello al dito, ha spiegato di non essersi stupito troppo vedendo le prestazioni dei rivali. “Abbiamo lavorato bene nella FP1, poi nella seconda sessione credo che Mercedes e McLaren abbiamo cominciato ad alzare un po’ il proprio livello, mostrandosi per quello che noi. Sul passo, probabile che abbiano qualcosa in più rispetto a noi: la sensazione è che siano avanti, soprattutto le frecce d’argento che sembrano poter spingere veramente forte. Hanno girato con molto carburante, dunque i tempi sono stati notevoli.

In fondo, questa era la prima occasione per capire bene da vicino quale fosse il potenziale nostro confrontato con quello delle rivali, e se devo ammettere quello che ho provato, beh, forse è giusto dire che sono più forti di quanto avessi sperato che fossero. Però abbiamo ancora domani per capire meglio la situazione e cercare di massimizzare il nostro lavoro, che è sicuramente stato proficuo”.

In qualifica, il monegasco è convinto che i valori saranno assai ravvicinati: “Probabile che sia così, perché nel giro secco siamo tutti molto vicini. Partire davanti su questo circuito può fare la differenza e noi dovremo cercare di farci trovare pronti”. Non è mancata poi una battuta legata anche alle recenti nozze con Alexandra Saint Mleux: “Sono stati giorni davvero belli e felici. Io sposo per sempre della Ferrari? Nel nostro mondo non esistono contratti tanto lunghi… ma adesso pensiamo a Melbourne”.

Hamilton su di giri, Vasseur predica calma: “La strada è giusta”

Lewis Hamilton s’è detto molto soddisfatto del lavoro fatto e dei dati raccolti. “Bellissimo essere qui e avere l’opportunità di girare in questo modo. Abbiamo provato diverse regolazioni di assetto, concentrandoci soprattutto sul comportamento della vettura in alcune situazioni specifiche. Non vedo l’ora di tornare in macchina domani e vedere cosa riusciremo a fare”.

Un desiderio che nasce anche da una ritrovata voglia di competere ai massimi livelli dopo la difficile stagione passata. “Lewis mi sembra molto più carico e in autostima”, ha ammesso Fred Vasseur dopo la prima giornata. “la cosa mi sembra abbastanza normale, trattandosi della seconda stagione in cui corre per noi e avendo avuto l’opportunità di lavorare accanto al team durante tutto l’inverno. Quest’anno per lui la macchina ha meno segreti, le cose gli verranno più semplici e questo lo mette di buon umore.

Detto ciò, siamo soltanto alla prima giornata di prove libere e dobbiamo ancora capire come si comporta la macchina. Bisogna avere una mente completamente aperta e imparare giorno per giorno a interpretare i segnali che arrivano dalla pista. Nel complesso è stata una buona giornata: tra una sessione e l’altra ci sono state molte oscillazioni di prestazioni, ma è abbastanza normale, perché anche solo il fatto di dover prendere confidenza con il nuovo metodo di erogazione dell’energia comporta dei cambiamenti non da poco. Adesso cercheremo di analizzare i dati nel dettaglio e poi domani proveremo a fare ancora meglio”.