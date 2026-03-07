Gp Australia: Russell in pole, Antonelli 2°, Mercedes dominante. Delusione Ferrari, Verstappen a muro in Q1

La Mercedes mostra i muscoli e si prende la prima fila del GP d'Australia: Russell si prende la prima pole position della stagione davanti a Kimi Antonelli. Ferrari quarta con Leclerc dietro Hadjar, Hamilton solo settimo dietro le McLaren. Verstappen a muro e out nel Q1

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ora si può dire con tutti i crismi dell’ufficialità: la Mercedes è la macchina più veloce della nuova era della Formula 1. Le frecce d’argento sono tornate tali coi nuovi regolamenti e lo hanno dimostrato da subito a Melbourne. George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Australia, la prima della stagione. Uno-due completato da un ottimo Kimi Antonelli, secondo dopo lo spavento per il botto nelle fp3 e la corsa contro il tempo.

Pizzico di delusione in casa Ferrari che dopo essere sembrata competitiva si deve accontentare del quarto posto con Leclerc e del settimo con Hamilton, entrambi alle prese con qualche problema di troppo col recupero dell’energia. Sorprende in seconda fila Hadjar all’esordio con la Red Bull, terza fila per le McLaren di Piastri e Norris. Tra i tanti colpi di scena del venerdì australiano il più roboante: Verstappen a muro a metà del Q1, l’olandese partirà dalle retrovie.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Mercedes non delude, la Ferrari un po’

La Mercedes ha mantenuto le aspettative. Russell in Australia si è assicurato l’ottava pole position della carriera dopo aver trovato maggiore velocità giro dopo giro. Già in Q2, è sceso sotto i 18 secondi e la sua pole position (1:18.518) gli ha permesso di stare davanti a tutti con abbastanza facilità. La minaccia più grande per Russell arriverà da Antonelli, che si è assicurato una doppietta Mercedes. Kimi è andato a muro in fp3, ma rimessa la monoposto è uscito alla grande quando contava di più.

Sorprende al secondo anno, il primo in Red Bull, Isack Hadjar a otto decimi dal miglior tempo terzo posto in qualifica. E la Ferrari? Bene ma non benissimo. Leclerc 4° mentre Hamilton è tornato a una prestazione altalenante sia in Q2 che in Q3 quando ha chiuso 7° con problemi al recupero dell’energia, alle spalle delle McLaren.

Dimenticanza Mercedes, Antonelli perde un soffiatore

Qualifiche ricche di colpi di scena a Melbourne. L’ultima arriva proprio nel Q3 quando Antonelli scende in pista per lottare per la pole position ma il box Mercedes si rende protagonista di una grave dimenticanza: un paio di soffiatori per il raffreddamento del motore viene dimenticata sulla monoposto di Kimi che li perde in due punti diversi del circuito, uno in ghiaia in curva 1 ma l’altro in pista più avanti, in traiettoria, tanto da essere centrato e distrutto dalla ruota di Norris fortunatamente senza forare.

Verstappen a muro in Q1, partirà 20°

Subito il colpo di scena poco dopo l’inizio delle qualifiche con l’incidente che ha di fatti eliminato Max Verstapen. Nel suo primo giro dopo l’uscita box, l’olandese ha perso il controllo della sua Red Bull in curva 2 finendo nelle barriere quando sembrava stesse recuperando energia sulla sua RB22. Russell su Mercedes è stato il più veloce nel Q1 delle qualifiche a Melbourne. Secondo Piastri e terzo Hamilton, 6° Antonelli riuscito a entrare in pista in extremis dopo il botto nelle fp3, 7° Leclerc. Eliminati: Alonso, Perez, Bottas, Verstappen (non hanno girato Sainz e Stroll).

Russell su Mercedes è stato poi il più veloce anche del Q2. Secondo Leclerc, terzo Antonelli, settimo Hamilton. Entrambe le Ferrari con qualche problema di recupero dell’energia. Eliminati: Hulkenberg, Bearman, Ocon, Gasly, Albon, Colapinto. Colpo di scena però anche in questa sessione, a semaforo rosso, rientrando in pit lane si è piantata l’Audi di Bortoleto che nonostante il 10° tempo non ha partecipato al Q3.

Antonelli che botto nelle libere 3

Già nel cuore della notte George Russell con la Mercedes era stato il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere migliorando proprio all’ultimo tentativo la doppietta alle Ferrari che hanno chiuso al 2° e 3° posto rispettivamente con Hamilton e Leclerc.

Negli ultimi minuti delle fp3, Kimi Antonelli ha schiantato la sua Mercedes all’inizio di un giro lanciato. Ha perso il controllo nella seconda parte della chicane, alla fine del rettilineo di partenza/arrivo, ed è finito violentemente a muro. Fortunatamente, non ha riportato ferite, ma la vettura è andata distrutta costringendo i meccanici Mercedes agli straordinari per metterlo in pista nelle qualifiche.