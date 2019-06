Gp Austria pagelle: Verstappen e Leclerc da sballo. Rivivi live

Max Verstappen vince il Gran Premio d’Austria con un autentico capolavoro nella seconda metà di gara dopo una partenza a rilento. Secondo un grande Leclerc che perde la vittoria a due giri dalla fine, la sua prima in carriera e la prima stagione della Ferrari. Terzo Bottas che rimonta punti per il Mondiale. Fuori dal podio Vettel 4° in extremis su un opaco Hamilton 5°. Primo punto mondiale per Giovinazzi decimo. Comunque sotto investigazione il contatto Verstappen-Leclerc.

Ordine d’arrivo Gran Premio di Austria F1 (giri 71): 1. Verstappen; 2. Leclerc; 3. Bottas; 4. Vettel; 5. Hamilton; 6. Norris; 7. Gasly; 8. Sainz; 9. Raikkonen; 10. Giovinazzi

Pagelle Gp Austria

Due fenomeni, due futuri campioni del mondo, due ragazzi di 21 anni. Verstappen e Leclerc si meritano il massimo dei voti 10 per lo spettacolo offerto in pista. Peccato per il ferrarista che dopo il Bahrain e Baku meritava la prima vittoria in carriera ma l’olandese ne aveva di più nel finale e al netto della partenza ha fatto un capolavoro. Lode a Max oggi. Bottas voto 7, ha il solo merito di portare il suo bus Mercedes al traguardo, approfittando dei problemi degli altri. Come Vettel voto 6, nuovo Calimero Seb che se non sbaglia lui sbagliano gli altri, la Ferrari si pianta in qualifica, i meccanici gli sbagliano il pit e le gomme non reggono fino alla fine vanificando il ritmo e i sorpassi del tedesco. Per la prima volta in stagione Hamilton voto 5 fa una gara opaca, forse non per colpa sua, ma porta a casa un 5° posto utile per arrivare al sesto mondiale. Norris voto 8 si conferma talento in una domenica di giovani campioni del futuro mentre Giovinazzi voto 7 porta a casa il primo punto mondiale della sua carriera, tanto morale.

Rivivi il live del gran premio d’Austria

ULTIMO GIRO INIZIA ORA CON MAX IN TESTA

giro 70: VETTEL SUPERA HAMILTON, è 4°

DAL REPLEY RUOTATA DI VERSTAPPEN A LECLERC ci saranno azioni post gara?

giro 69: di forza SORPASSO DI VERSTAPPEN! Passato all’interno e accompagnato fuori pista Leclerc

giro 68: SORPASSO E CONTRSORPASSO Leclerc resta davanti con una manovra da campione

giro 67: un paio di attacchi, Leclerc si difende ma difficile reggere ancora 4 giri

giro 66: Max in zona drs su Leclerc

giro 65: Verstappen è oramai alle spalle di Leclerc, in bilico la prima vittoria Ferrari

giro 64: meno di 3″ ora tra Leclerc e Verstappen

giro 63: intanto Vettel è alle spalle di Hamilton con gomme più nuove

giro 63: Leclerc perde tempo col doppiaggio di Sainz, sono solo 3 i secondi di vantaggio

10 GIRI ALLA FINE: Verstappen guadagna altri 3 decimi su Leclerc, sotto i 4″ il vantaggio

giro 61: ancora giro veloce Verstappen che sta facendo un ritmo indiavolato

giro 60: tempi in fotocopia tra Leclerc e Verstappen, 4″ di differenza

giro 59: prima Leclerc poi Verstappen ritoccano il giro veloce

giro 58: Leclerc risponde subito ai tempi di Verstappen

nuovo team radio Red Bull: “Sistemato il problema di Max”

15 GIRI ALLA FINE: ci sono 5″ di vantaggio di Leclerc su Verstappen

giro 56: in barba ai problemi presunti di motore Verstappen prende e passa Bottas, è 2°!

Verstappen team radio: “Sto perdendo potenza motore!”

giro 55: Verstappen in zona drs di Bottas

giro 54: Vettel giro veloce! Seb a caccia di Hamilton

giro 53: Verstappen è a poco più di un secondo da Bottas

giro 52: Vettel è a 7″ da Hamilton

giro 52: indiavolato Verstappen sta prendendo anche Bottas e non è lontano da Leclerc

giro 51: Vettel ai box! La Ferrari cambia strategia con il tedesco per provare il giro veloce ma è dietro Hamilton

giro 50: Verstappen passa alla grande Vettel che scende dal podio

giro 49: gran lotta tra Seb e Max

giro 48: Verstappen è pronto ad attaccare Vettel

giro 47: si ferma Ricciardo, Giovinazzi è 9°!

giro 47: Verstappen è praticamente in zona drs su Vettel

giro 46: tutti vicini, in 10 secondi i primi 4, Hamilton più staccato

giro 46: prima Sainz poi ancora giro veloce Verstappen sempre più dietro Vettel

giro 45: giro veloce Verstappen che si avvicina a Vettel, meno di 2″!

giro 44: Leclerc ha 4″ su Bottas; Vettel a 4″ da Bottas; Verstappen a 2″5 da Vettel

giro 43: Sainz ai box, Giovinazzi sale decimo

giro 42: finalmente Norris supera Ricciardo

TRENTA GIRI ALLA FINE

giro 41: hanno chiesto a Leclerc si salvaguardare il carburante, ritmo più cauto per il monegasco

giro 40: grande lotta di Ricciardo che non si è fermato ma sta facendo da tappo a Norris che vede Gasly minaccioso

giro 39: Leclerc ha 5″ su Bottas; Vettel a 4″ da Bottas; Verstappen a 3″ da Vettel

giro 38: Giovinazzi è 11° ma Ricciardo e Sainz che gli sono davanti si devono fermare

giro 37: i primi 4 sono racchiusi in 15″

giro 36: giro veloce di Leclerc!

giro 35: Leclerc ha 4″ su Bottas; Vettel a 5″ da Bottas

giro 34: Hamilton continua ad andare più piano degli altri rivali

giro 33: Verstappen è rientrato davanti a Hamilton

giro 32: si ferma anche Verstappen, Leclerc torna leader

giro 31: hanno cambiato il muso anteriore della MErcedes di Hamilton. Rientra dietro Vettel!

giro 30: Vettel giro veloce! Problemi per Hamilton che rientra ai box

giro 29: Hamilton non si ferma, Verstappen pure

giro 28: ora Hamilton si lamenta via radio della sua ala, vicino il pit stop

giro 27: si son fermati un po’ tutti davanti tranne Hamilton e Verstappen. Giovinazzi risalito 14°

giro 26: Norris ai box, Vettel torna 5°

giro 25: si ferma anche Giovinazzi, è 16°

giro 25: Hamilton sta spingendo, ha detto via radio che le gomme sono buone

giro 24: ora c’è Hamilton in testa

giro 23: si ferma Leclerc. stavolta tutto ok il pit. Giro veloce Hamilton!

giro 22: Bottas e Vettel ai box, mezzo pasticcio ai box Ferrari!

giro 21: chi si ferma prima tra Ferrari e Mercedes?

giro 20: Vettel è sotto i 3″ da Hamilton. Leclerc ha quasi 5″ su Bottas

giro 19: giro veloce di un Leclerc scatenato, lo batte Vettel!

giro 18: Raikkonen e Gasly in lotta per il settimo posto

giro 17: team radio per Vettel “Puoi spingere!”

giro 16: giro veloce di Verstappen

giro 15: Vettel ha limato qualcosa su Hamilton, 3″5 il distacco del tedesco

giro 14: il vantaggio di Leclerc è salito a 4″ su Bottas. Intanto Norris supera Raikkonen per il 6° posto. E c’è Gasly minaccioso dietro Kimi

giro 13: il primo a fermarsi con gomme morbide è Magnussen. Ricordiamo che le due Ferrari sono partite con gomma morbida. Proprio Magnussun intanto sanzionato con un drive through per posizione sbagliata in partenza

giro 12: c’è bagarre solo nelle retrovie mentre davanti c’è una gara a cronometro sul ritmo

giro 11: presi dalla bagarre non abbiamo ancora sottolineato la buona gara di Giovinazzi, nono al momento con la Alfa

giro 10: i primi 4 girano in tempi più o meno simili, in gestione gomme

giro 9: adesso Verstappen è alle costole di Raikkonen, lo attacca e lo passa!

giro 8: Leclerc ha quasi 3″ su Bottas, quasi 5″ su Hamilton. Mentre Vettel è staccato di 5″ da Hamilton

giro 7: anche Verstappen dopo una partenza horror passa Norris!

giro 6: Vettel supera Raikkonen senza problemi! è quarto!

giro 5: Vettel in lotta con Kimi e Verstappen che attacca Norris: che inizio di gara!

giro 4: Vettel ha già lasciato Norris ed è in caccia di Raikkonen

giro 3: Vettel prende la scia e poi supera Norris, quinta l’altra Ferrari

giro 2: grande start anche di Raikkonen che è dietro le Mercedes con la Alfa Romeo

giro 1: Vettel è già sesto con una grande partenza, Leclerc sta volando con la gomma morbida

PARTITI! Gran start di Leclerc che tiene la pole e se ne va in fuga sulle due Mercedes. Verstappen si è piantata ed è stato superato pure da Vettel!

Partito il giro di formazione, Leclerc è l’unico dei primi con gomme morbide mentre Bottas, Verstappen e Hamilton sono su gomma gialla media. Da Norris fino a Vettel con gomme morbide

Tutto pronto per il giro di formazione, poi sarà bagarre!

Minuzioso Vettel che ha tagliato qualcosa, forse una targhetta, dall’interno del suo casco. Deve tentare l’impresa e non sarà facile per lui

A meno di venti dalla partenza è il momento dell’inno austriaco sulla pista Red Bull Ring ma soprattutto del ricordo di Niki Lauda tre volte campione del mondo di F1 recentemente scomparso.

Manca oramai mezz’ora allo start del Gran Premio di Austria, le monoposto sono tutte schierate in griglia. Il poleman Leclerc a pochi minuti dalla partenza: “Ho dormito abbastanza bene, sarà importante partire bene e restare davanti alla prima curva. Non mi interessa chi è dietro di me, mi concentro su me stesso”

Vettel ha le gomme morbide rosse per provare la grande rimonta, parte nono, oggi fa un gran caldo in Austria

Le monoposto stanno lasciando la pit lane per prendere la via della pista e schierarsi. Leclerc esce con gomme bianche hard nuove giusto per rodarle e poi mettere le gomme che ha usato nella Q2 per fare il tempo

Dopo tutte le penalizzazioni accumulate dopo le qualifiche, ecco la griglia di partenza del Gp Austria di F1

PRIMA FILA

1. Leclerc (Ferrari)

2. Verstappen (Red Bull)

SECONDA FILA

3. Bottas (Mercedes)

4. Hamilton (Mercedes)

TERZA FILA

5. Norris (McLaren)

6. Raikkonen (Alfa Romeo)

QUARTA FILA

7. Giovinazzi (Alfa Romeo)

8. Gasly (Red Bull)

QUINTA FILA

9. Vettel (Ferrari)

10. Magnussen (Haas)

SESTA FILA

11. Grosjean (Haas)

12. Ricciardo (Renault)

SETTIMA FILA

13. Perez (Racing Point)

14. Stroll (Racing Point)

OTTAVA FILA 15. Hulkenberg (Renault)

16. Kvyat (Toro Rosso)

NONA FILA

17. Kubica (Williams)

18. Russell (Williams)

DECIMA FILA

19. Sainz (McLaren)

20. Albon (Toro Rosso)

Amici sportivi di Virgilio buona domenica e benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Austria nona tappa del campionato mondiale di F1 che si corre sul Red Bull Ring di Spielberg, dove ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc a partire in pole position! Griglia di partenza stravolta nel post qualifiche: Hamilton col secondo tempo è stato penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Raikkonen nel Q1 ma partirà quarto a causa della penalizzazione a sua volta di Magnussen. In prima fila la Red Bull di Verstappen quindi le due Mercedes di Bottas dell’inglese. Solo nono Vettel tradito e appiedato da un problema tecnico in Q3. Quinto il sempre più sorprendente Norris con la McLaren. Sesta e settima le Alfa di Raikkonen e Giovinazzi.

La situazione in classifica F1 2019

In testa alla classifica piloti di F1, il britannico Lewis Hamilton, forte dei 187 punti conquistati a suon di vittorie che, arrivati a metà della stagione, rendono più difficile la possibilità di spodestarlo. Più interessante, al contrario, la lotta per chi segue nella classifica piloti e per le scuderie. Dietro l’inglese, si piazza il compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre per la terza piazza lottano Sebastian Vettel, Max Verstappen e Charles Leclerc.

Il circuito del gran premio d’Austria

Passiamo alle caratteristiche del circuito. Il gp consiste in 71 giri all’interno del tracciato del Red Bull Ring che è lungo 4318 metri suddivisi in 10 curve. Particolare attenzione ai cordoli rialzati che possono causare sorprese durante la gara, così come preoccupante la variabile tempo: a causa delle elevate temperature di questi giorni le monoposto si sono attrezzate con straordinarie aperture laterali tipo branchie per agevolare il raffreddamento.

Il Red Bull Ring è stato inaugurato ufficialmente nel 1969. Conosciuto come Osterreichring, il tracciato prese poi la denominazione di A1-Ring in seguito ad un importante lavoro di riammodernamento che lo riportò in calendario per sette anni (1997-2003) prima dell’acquisizione da parte della Red Bull nel 2004 (da cui l’attuale nome) e del terzo rientro nel mondiale dieci anni dopo.

Il circuito è situato nei pressi del comune di Spielberg, ha ospitato 30 edizioni del Gran Premio d’Austria (su 31 totali), inoltre si tratta di uno dei pochi tracciati (assieme ad Austin, Catalunya e Silverstone) attualmente impegnati ad ospitare entrambe le categorie regine del motorsport, Formula 1 e MotoGP.

Albo d’oro del gp d’Austria

A detenere il primato, su questo tracciato, è il pilota Alain Prost che ha firmato tre successi sul vecchio Osterreichring, mentre, tra i piloti attuali, possono vantare una vittoria a testa Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen. Per quanto riguarda le scuderie, la più vincente è la McLaren (6 trionfi), seguita da Ferrari (5), Lotus e Mercedes (4).

VIRGILIO SPORT | 30-06-2019 14:00