Gp Austria, Leclerc fuori dalle PF1. Vasseur e Gualtieri predicano calma dopo l’ADUO: “I valori non cambiano”

La Ferrari porta al Red Bull Ring una prima evoluzione della power unit, ma il team invita alla prudenza: "Aggiornamento che non sposta gli equilibri in pista"

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La Ferrari arriva al Gran Premio d’Austria con l’atteso aggiornamento tecnico, ma senza aspettative poco realistiche. Dopo l’exploit di Hamilton a Barcellona, la scuderia di Maranello ha infatti confermato l’introduzione della prima evoluzione della power unit grazie alle opportunità offerte dall’ADUO. Un intervento pensato per migliorare il rendimento, ma che, almeno nell’immediato, non rappresenterà una svolta nei rapporti di forza in pista. A Spielberg, inoltre, Charles Leclerc non sarà protagonista delle prime prove libere, che lo vedranno lasciare spazio a Dino Beganovic.

Nuova power unit Ferrari, Gualtieri frena

Il Cavallino Rampante porterà in pista al Red Bull Ring il primo aggiornamento previsto sul fronte della power unit. La modifica rientra in un programma di sviluppo che prevede una prima introduzione più contenuta e un secondo intervento più significativo nella seconda parte di stagione. A spiegare la filosofia alla base di queste modifiche è Enrico Gualtieri, responsabile tecnico della power unit della Rossa, che ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato come il progetto sia nato con l’idea di “affiancare l’attività di sviluppo immediata a una strategia di lungo periodo, sfruttando ogni possibilità per aumentare le prestazioni della power unit”.

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L’aggiornamento destinato alla gara austriaca, infatti, è “relativamente contenuto”, sottolinea Gualtieri, che aggiunge come nel box rosso si sia “perfettamente consapevoli del lavoro migliore fatto dalle scuderie concorrenti. Questo però per noi deve essere uno stimolo. Non sarà un percorso semplice e lo sappiamo, ma preferiamo affidarci ai fatti piuttosto che alle promesse per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”, ha concluso l’ingegnere.

Vasseur predica calma

Anche Frederic Vasseur ha scelto la strada della cautela alla vigilia del Gp austriaco. Il team principal, infatti, pur non nascondendo i segnali incoraggianti arrivati nelle ultime gare, che potrebbero aver riaperto il Mondiale, e avverte come la linea sia quella di non lasciarsi condizionare: “Arriviamo in Austria incoraggiati dalle ultime gare. Siamo però consapevoli che c’è ancora molto da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi”.

Secondo il francese, il metodo adottato dalla squadra non cambierà, passando da “attenzione ai dettagli, esecuzione precisa e capacità di sfruttare ogni occasione”. Anche perché “ogni settimana è differente. E il Red Bull Ring rappresenta una sfida diversa da Barcellona. Proprio per questo, sarà fondamentale costruire il weekend sessione dopo sessione. Come abbiamo fatto dall’inizio di questa stagione”, ha concluso Vasseur.

Leclerc dai box in FP1, in pista va Beganovic

Il weekend austriaco vedrà anche un cambio di programma per Charles Leclerc. Il pilota monegasco non prenderà, infatti, parte alla prima sessione di libere, lasciando il volante della Ferrari a Dino Beganovic, chiamato, come previsto da regolamento, a mettere un nuovo gettone di presenza obbligatoria dopo Bahrain e Austria nel 2025 e a Barcellona lo scorso weekend, dove aveva preso il posto di Lewis Hamilton, con un discreto ottavo posto. Charles, che in Austria ha un buon feeling con la vittoria, spera in un fine settimane meno complicato delle ultime due uscite a Montecarlo e in Spagna, dove sono arrivati altrettanti ritiri.