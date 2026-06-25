F1 Gp Austria: Hamilton loda Vasseur e si sfoga, Antonelli svela nuovi aggiornamenti. Ferrari toglie il diffusore a Mercedes

Vigilia di gran premio in Austria al Red Bull Ring per i piloti di Formula 1: Hamilton si gode la nuova Ferrari e loda il team, mentre Leclerc vede ancora avanti Mercedes, che però subisce una sconfitta dal Cavallino Rampante

Vigilia di Gran Premio in Austria per la Formula 1. Tra i protagonisti più attesi ci sono senza dubbio il leader della classifica Kimi Antonelli e i piloti di una Ferrari in grande crescita e capace di imporsi a Barcellona con Lewis Hamilton, che hanno presentato la gara in la conferenza stampa, con il pilota britannico che si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa. Intanto per il Cavallino Rampante arriva una vittoria politica sulla Mercedes, che dovrà rinunciare alle estensioni del diffusore dopo la decisione della FIA.

Hamilton loda Ferrari e Vasseur e si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Dopo le difficoltà della prima stagione Hamilton e la Ferrari si sono riprese in questo 2026 in costante crescendo e che ha portato alla prima vittoria alla guida della Rossa da parte di Lewis, che ha voluto distribuire i meriti con tutto il team, spendendo belle parole per Frederic Vasseur: “Credo di essere davvero orgoglioso di tutto il team. È come se ogni persona in questa squadra portasse qualcosa e tutti stessero spingendo più che mai per migliorarsi. Stiamo lavorando nel modo più unito che mai, con la grande leadership di Vasseur. Vedere i miglioramenti che avevamo chiesto a Barcellona e anche qui è un segno di quanto la squadra abbia lavorato incredibilmente duro. Anche quello sul motore è un passo avanti, anche se non completo, ed è esattamente quello che dobbiamo continuare a fare. Adoro guidare questa monoposto. Ora sto iniziando a essere in grado di mettere in pratica le cose che avevo chiesto e questa è la cosa che mi fa sentire meglio”.

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Nonostante la vittoria a Barcellona e i 41 punti che lo dividono in classifica da Antonelli, Hamilton non vuoi parlare di Mondiale: “Mi concentro GP dopo GP e arrivo al circuito pensando solo a voler vincere la gara, senza fare discorsi sul Mondiale. Né io né il team stiamo pensando al campionato. Io sto ragionando gara per gara e sto cercando di ripetere l’esecuzione di Barcellona”. A Sky Sport Lewis si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa per tutte le critiche ricevute quando le cose non andavano bene: “È davvero pazzesco vedere come la gente ha ribaltato le proprie opinioni rispetto alle cose che diceva prima”.

Leclerc: “Mercedes rimane più veloce”

Chi invece non ha potuto brillare negli ultimi Gp a causa della cattiva sorte è invece Leclerc: “A Montreal, e in particolare a Monaco, abbiamo avuto alcuni problemi che si sono rivelati molto complessi. Lì ho perso un po’ di fiducia nella macchina, ma non nel pacchetto in sé. A Barcellona ho ritrovato il feeling di inizio anno, e questo è un aspetto positivo. Penso che le ultime gare non siano state positive”.

Leclerc, che salterà le prime prove libere, è apparso comunque soddisfatto dei miglioramenti della Ferrari, nonostante i quali a suo parere la Mercedes rimane superiore: “Credo che in termini di competitività la Mercedes sia ancora la macchina più veloce. Ma noi con il caldo di Barcellona siamo stati piuttosto bravi con le gomme, dunque spero che riusciremo a mantenere questo livello di prestazioni anche qui, sebbene i rettilinei siano più lunghi. La power unit della Mercedes è attualmente migliore, quindi mi aspetto di pagare un prezzo più alto”.

Antonelli: “In Austria portiamo un nuovo pacco batteria con aggiornamenti”

Dopo cinque vittorie consecutive invece per Antonelli a Barcellona è arrivato un ritiro negli ultimi giri che lo privato di un secondo posto che ormai sembrava sicuro. Un ritiro dovuto a problemi di affidabilità che però Mercedes spera di risolvere con gli aggiornamenti alla batteria apportati in vista del Red Bull Ring e svelati da Kimi: “Quando capita proprio prima della bandiera a scacchi fa ancora più male, ma la ruota della fortuna gira e prima o poi, con un nuovo ciclo tecnico come quello di quest’anno, i problemi di affidabilità possono capitare a tutti. Questo weekend portiamo un nuovo pacco batteria con aggiornamenti per risolvere i problemi di affidabilità, speriamo che questo ci aiuti a rimettere le cose a posto. Come squadra questo elemento ci ha fatto perdere parecchi punti e andava trovata una soluzione in fretta. Non si tratta di un aggiornamento per incrementare le nostre performance, è solo sul software, e credo ci sia qualcosa anche a livello di hardware, ma si tratta esclusivamente di un aggiornamento per l’affidabilità. C’è stata una componente della mia batteria che ha avuto un picco improvviso di temperatura e da lì è andata completamente in tilt”

Ferrari batte Mercedes e le toglie le estensioni al diffusore

Intanto dopo Barcellona per la Ferrari è arrivata un’altra vittoria su Mercedes, questa volta però a livello di regolamento. In seguito alla richiesta del Cavallino Rampante di un chiarimento, la FIA ha deciso di proibire con effetto (quasi) immediato le estensioni al diffusore che erano tate introdotte dal Gp del Canada da Mercedes, che dunque dovrà cambiare il proprio diffusore, anche se partire da Silverstone e non dal Gp in Austria previsto questo weekend.