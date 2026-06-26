La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Austria dominata dalle Mercedes di Antonelli e Russell con la Ferrari in ombra forse volutamente. Clamoroso mercato piloti: Verstappen in McLaren si può

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Si colora d’argento il primo pomeriggio della Stiria. Le Mercedes sono delle vere e proprie frecce al Red Bull Ring, doppietta con Antonelli miglior tempo davanti a Russell nella prima sessione di prove libere del Gp di Austria. Ferrari nascosta, almeno così pare e così si spera, visto il 5° tempo di Hamilton e il soprattutto il 9° di Beganoviv che ha sostituito Leclerc nelle fp1. Intanto da registrare la clamorosa voce di mercato che vuole Verstappen, oggi 4° alle spalle di Piastri, in contatto con la McLaren per prendere il posto proprio dell’australiano.

Mercedes subito in palla in Austria

Come inizio non c’è male. Miglior tempo per Kimi Antonelli nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Austria, nona prova del Mondiale di F1. L’italiano ha girato in 1:07.796 per un soffio meglio di Russell. Alle spalle dellE frecce d’argento la McLaren di Oscar Piastri e la Red Bull di Max Verstappen.

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La Mercedes è sembrata subito in palla al Red Bull Ring. Antonelli e Russell hanno forzato sin dalle prime tornate anche per mettere sotto pressione le componenti della power unit che nelle ultime gare hanno fatto un po’ le bizze costringendo Russell al ritiro in Canada e Antonelli a Barcellona. Da registrare nel finale una bandiera rossa a pochi secondi dalla fine dell’fp1 causata dallo spegnimento della Cadillac di Sergio Perez.

Ferrari apparentemente senza forzare

Senza infamia e senza lode la fp1 della Ferrari. Lewis Hamilton ha finito al 5° posto ma staccato dalle Mercedes. Non ha mai girato forte l’inglese reduce dal successo di Barcellona, il primo con la Ferrari. Qualche problema sulla SF-26 che però è sembrata nascondersi, come già successo proprio in Spagna quando lo stesso Lewis ha migliorato tantissimo dalle libere alle qualifiche.

La rossa si presentava con la power unit sviluppata al primo step dell’ADUO, quindi in teoria con qualche cavallo in più. Ma anche altre piccole novità e una batteria alleggerita. A sottolineare la bontà del ritmo Ferrari il 9° tempo di Dino Beganovic che ha preso il posto di Charles Leclerc nella rotazione, come da regolamento, dei rookie nelle libere. Il monegasco spettatore non pagante ai box riprendere il volante della sua SF-26 nella fp2.

Clamoroso mercato F1: Verstappen in McLaren, contatto

Dall’Inghilterra arriva al Red Bull Ring la clamorosa indiscrezione di mercato piloti. Il giornalista del Daily Mail, Jonathan McEvoy, ha rivelato quella che sarebbe indubbiamente la notizia dell’estate: Max Verstappen potrebbe andare in McLaren già il prossimo anno. Ci sarebbe stato un contatto con la scuderia di Wooking. L’olandese prenderebbe il posto di Oscar Piastri che invece secondo questa indiscrezione farebbe il percorso inverso andando in Red Bull.