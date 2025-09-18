F1, Gp Azerbaijan 2025: orari, info, dove vederlo in tv e in streaming. Ferrari, Baku una delle ultime chance

Dopo il tripudio di Monza, la Formula 1 fa tappa a Baku: diciassettesima gara stagionale in Azerbaijan. La McLaren può già assicurarsi il titolo costruttori

Dopo una settimana di pausa, torna la Formula Uno. Il Mondiale fa tappa a Baku per la diciassettesima gara di questa stagione. Il circus è reduce da Monza dove la Ferrari è rimasta fuori dal podio nella gara di casa guardando dal basso la vittoria capolavoro di Max Verstappen davanti alle McLaren di Norris e Piastri che si giocano il titolo con l’australiano in vantaggio sull’inglese di 31 punti. La pista azera per le sue caratteristiche potrebbe essere uno degli ultimi terreni di caccia per le rosse di Hamilton e soprattutto Leclerc che qui ha fatto 4 pole di fila pur senza mai vincere.

Gp Azerbaijan, dove vederlo in tv e in streaming

Si scende in pista venerdì 19 per la prima sessione di prove libere alle 10:30, dopo la consueta conferenza stampa dei piloti del giovedì. FP2 in programma sempre per venerdì alle 14. Sabato si concludono le prove libere con l’ultima sessione alle 10:30. Dalle 14 si inizia a fare sul serio con la partenza della qualifiche, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in streaming anche su Now e Sky Go. Stessa programmazione tv per la gara della domenica: bandiera verde e semafori spenti alle 13.

McLaren, primo match point per il titolo costruttori

A sette gare dalla fine della stagione, la McLaren ha già il match point per chiudere la corsa al titolo costruttori. La casa automobilistica inglese dovrebbe superare di 9 punti la Ferrari a Baku per assicurarsi il titolo. Una vittoria prematura che batterebbe il record della Red Bull nel 2023, quando vinse il mondiale costruttori a Suzuka con sei gare d’anticipo. Più “combattuta” la corsa per quello piloti, per quanto sia esclusivamente tra Piastri e Norris.

A Baku però, occhio a Max Verstappen, che vorrà bissare il successo di Monza. Settimana movimentata per la scuderia austriaca dopo le voci sulla promozione di Hadjar nella casa madre. Occhi puntati anche su Charles Leclerc, che, almeno in qualifica, ha un feeling speciale con questo circuito, come spesso gli è accaduto con quelli cittadini. Il monegasco in Azerbaijan ha conquistato la pole per quattro volte, senza mai vincere. Mentre l’ultima vittoria di Hamilton a Baku risale al 2018, quando la Mercedes dominava in lungo e in largo.

Gp Azerbaijan, il programma completo

Venerdì 19

Prove Libere 1: ore 10:30 (In diretta su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

Prove Libere 2: ore 14:00 (In diretta su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

Sabato 20

Prove Libere 3: ore 10:30 (In diretta su Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go)

Qualifiche: ore 14:00 (In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go. In differita alle 16:55 su Tv8 e Tv8.it)

Domenica 21

Gara: ore 13:00 (In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in streaming su Now e Sky Go. In differita alle 16 su Tv8 e Tv8.it)

