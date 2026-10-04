Attimi di caos prima del via dietro la safety car del Gran Premio del Bahrain: Verstappen, Hamilton, una Haas e una Cadillac si fermano in successione durante il giro di formazione

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tutta colpa della componente elettrica e del software sempre più evoluto ma anche sciocco di queste Formula 1 della nuova generazione. Nel giro di formazione del Gran Premio del Bahrain succede che i motori di Verstappen e in successione Hamilton e altre due power unit Ferrari, si siano spenti creando un caos colossale alle spalle della safety car entrata in azione dopo il diluvio che poco prima delle 9 aveva causato il rinvio di oltre mezz’ora della partenza.

Gp Bahrain disastro al via: i motori di Verstappen ed Hamilton si spengono

Un problema dietro l’altro. Poco prima delle 9 un diluvio si abbatte sulla pista di Sepang. Come è oramai tradizione, non si corre più con la pioggia battente, la partenza viene rinviata. Si aspetta, il via dopo le 9.40 ma dopo qualche giro dietro la safety car. Ed è qui che avviene il patatrac della F1 moderna.

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Durante il giro di formazione ad un certo punto Verstappen segnala un problema via radio e rallenta vistosamente. Tutti dietro alzano il piede mentre la Safety Car si allontana dal gruppo come se dovesse andare in fuga a vincere la gara. Dopo un po’ la Red Bull dell’olandese si riavvia. Ma quasi allo stesso momento lo stesso problema si presenta sulla Ferrari di Hemilton ed il britannico che è costretto a rallentare.

Attimi di panico in pista perchè quelli dietro la rossa dell’inglese non sanno cosa fare visto che sarebbe impossibile sorpassare in regime di SC. Poi arriva il via dalla direzione corsa, Hamilton resta quasi fermo, a passo d’uomo. Dal muretto Ferrari arriva l’input: riavviare la macchina, Lewis lo fa sul rettilineo d’arrivo parcheggiando la sua SF-26 a bordo pista. Operazione riuscita ma alle sue spalle una Haas e una Cadillac, entrambe motorizzate Ferrari, hanno lo stesso problema. Ed è allora che la direzione corsa decide: fermi tutti, si torna ai box e si ricomincia tutto daccapo. Come se non fosse successo nulla.

Dramma Hamilton, il team radio con Carlo Santi: “Riavvia tutto”

Si sarà gelato sicuramente il sangue di Hamilton e di tutti i ferraristi, al muretto di Sepang, a Maranello e a casa quando la Ferrari dell’inglese si è quasi fermata in pista, spenta, lenta, sfilata dalle altre monoposto. Lewis ha cercato di smanettare con i comandi sul volante in costante comunicazione radio con il suo ingegnere di pista, Carlo Santi che alla fine trova l’imbeccata vincente e riesce a far riavviare la SF-26 numero 44.