Kimi Antonelli fa la voce grossa nella terza e ultima sessione di prove libere a Sepang davanti alle Red Bull, a Russell e alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Il gran capo della F1 conferma Qatar e Abu Dhabi, niente Imola

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Dall’alba di Sepang arrivano due notizie: la Mercedes e Antonelli sono tornati, miglior tempo di Kimi nella terza e ultima sessione di prove libere del Gp del Bahrain, eccezionalmente in Malesia, davanti alle Red Bull di Verstappen e Hadjar, rifilando qualcosa come 6 decimi a Russell 4° e 7 alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton rispettivamente 5° e 6°. Ma soprattutto niente chiusura della stagione a Imola con il patron della F1, Stefano Domenicali che ha confermato le corse del Qatar e Abu Dhabi.

Gp Bahrain, fp3: Antonelli e la Mercedes sono tornati

Qualcuno aveva addirittura messo in dubbio gli aggiornamenti che la Mercedes aveva portato a Sepang, i primi dal Canada. Ed invece dopo aver fatto un po’ di prove e di rodaggio, ecco che Antonelli sfreccia da par suo nelle ultime prove libere del GP del Bahrain. Già solo Kimi per ora, capace di fare un tempo inavvicinabile per tutti, compreso il suo compagno di freccia d’argento e rivale per il titolo, George Russell che si è fermato a 6 decimi e al 4° posto. Meglio le Red Bull, non solo Verstappen 2° ma anche Hadjar alle sue spalle pur gravato di 5 posizioni di penalità nella griglia di partenza che sarà.

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La Ferrari è là, come da un po’ di tempo a questa parte, bene ma non benissimo: Leclerc ed Hamilton hanno girato quasi uguale, rispettivamente 5° e 6° prendendo 7 decimi da Antonelli e riuscendosi a mettersi dietro solo le McLaren di Norris e Piastri dopo che Charles aveva fatto il miglior tempo nelle fp2. Da segnalare una bandiera rossa nel corso delle fp3 ma solo per pulire la pista dai detriti.

Da Sepang Domenicali chiude a Imola: “Si corre in Qatar e Abu Dhabi

Il Ceo e presidente della Formula 1, Stefano Domenicali spegne il sogno di Imola di poter chiudere il Mondiale: “Con le informazioni e le rassicurazioni che abbiamo, resta questa la direzione che ci porta a confermare Qatar e Abu Dhabi come tappe conclusive di questo Mondiale. Questa è la direzione che abbiamo preso e che dobbiamo assolutamente avere, ci mancherebbe altro. È la strategia che applicheremo fino alla fine dell’anno” le sue parole ai microfoni di Mara Sangiorgio per Sky Sport.

Domenicali chiude così le porte alla possibilità di Imola di prendere il posto di Abu Dhabi come gran finale di stagione e spegne anche tutta una serie di polemiche nate nelle ultime sul meteo in Italia tra fine novembre e inizio dicembre e la possibilità che il fisco italiana vada a battere cassa verso team e piloti, questione sollevata a Sepang da Valtteri Bottas.

Gran Premio Bahrain: i tempi delle libere 3