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Gp Bahrain, griglia di partenza con 50 posizioni di penalità: Verstappen-Hamilton prima fila da Goat, le strategie

La griglia di partenza, le gomme e le strategie per il Gran Premio del Bahrain che scatterà alle 9 di domenica con una prima fila da paura, Verstappen ed Hamilton, poi Antonelli e Leclerc

3 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sveglia puntata alle ore 9 o poco prima, meglio, per la partenza del Gran Premio del Bahrain che si svolge per l’occasione a Sepang, in Malesia. Una prima fila da sogno e da GOAT con Max Verstappen in pole e Lewis Hamilton, 11 titoli mondiali e una rivalità che va al di là di ogni cosa. Alle loro spalle non sono da meno il leader del Mondiale Kimi Antonelli e l’altra Ferrari di Charles Leclerc. Da non sottovalutare in ottica gara le due McLaren di Norris e Piastri e il solito Russell che spera in un colpo di reni. Tre piloti in penalità: Hadjar che aveva fatto 3° in qualifica, Colapinto e Lindblad. Fondamentali le strategie su una pista letteralmente mangia-gomme.

Gp Bahrain: strategie e gomme per Sepang, due o tre soste

“La strategia più veloce a due soste dovrebbe essere medium-hard-hard, oppure soft-hard-hard, che è solo due secondi più lenta”, ha dichiarato Dario Marrafuschi, direttore di Pirelli Motorsport. La strategia a due soste S-S-H potrebbe essere molto competitiva. Altrimenti anche S-M-H potrebbe essere altrettanto vantaggiosa. Ma la strategia a tre soste non è affatto da scartare. Senza considerare le variabili meteo, il rischio pioggia in Malesia è sempre molto alto, e poi la possibilità di Safety e Virtual Safety Car.

La pista di Sepang ha rivelato un alto degrado delle gomme. Tra i vari piloti, Verstappen potrebbe provare la zingarata dell’unica sosta ma è la scelta sconsigliata dalla stessa Pirelli. Leclerc è l’unico che ha ancora due set di gomme soft nuove. Max e Hamilton ne hanno una, mentre Antonelli, Russell, Hadjar e le due McLaren non ne hanno più.

Gp Baharain, la griglia di partenza: Hadjar, Colapinto e Lindblad penalizzati

1ª fila 1. Max Verstappen 1:35.130
Red Bull
2. Lewis Hamilton 1:35.428
Ferrari
2ª fila 3. Kimi Antonelli 1:35.631
Mercedes
4. Charles Leclerc 1:35.666
Ferrari
3ª fila 5. Lando Norris 1:35.757
McLaren
6. Oscar Piastri 1:35.762
McLaren
4ª fila 7. George Russell 1:35.871
Mercedes
8. Isack Hadjar* 1:35.558
Red Bull
5ª fila 9. Pierre Gasly 1:37.210
Alpine
10. Gabriel Bortoleto 1:37.673
Audi
6ª fila 11. Liam Lawson 1:37.023
Racing Bulls
12. Fernando Alonso 1:37.220
Aston Martin
7ª fila 13. Carlos Sainz 1:37.527
Williams
14. Lance Stroll 1:37.566
Aston Martin
8ª fila 15. Nico Hülkenberg 1:37.970
Audi
16. Oliver Bearman 1:37.980
Haas
9ª fila 17. Esteban Ocon 1:38.233
Haas
18. Alexander Albon 1:38.600
Williams
10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:38.611
Cadillac
20. Sergio Perez 1:38.933
Cadillac
11ª fila 21. Franco Colapinto** s.t.
Alpine
22. Arvid Lindblad s.t.
Racing Bulls ***

* Hadjar 5 posizioni di penalità in griglia per sostituzione ICE
** Colapinto 10 posizioni di penalità in griglia per sostituzione ICE + 5 posizioni di penalità per incidente a Baku
*** Lindblad 30 posizioni di penalità in griglia per sostituzione componenti PU

Gp Bahrain, griglia di partenza con 50 posizioni di penalità: Verstappen-Hamilton prima fila da Goat, le strategie Ansa

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