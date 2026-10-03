Sveglia puntata alle ore 9 o poco prima, meglio, per la partenza del Gran Premio del Bahrain che si svolge per l’occasione a Sepang, in Malesia. Una prima fila da sogno e da GOAT con Max Verstappen in pole e Lewis Hamilton, 11 titoli mondiali e una rivalità che va al di là di ogni cosa. Alle loro spalle non sono da meno il leader del Mondiale Kimi Antonelli e l’altra Ferrari di Charles Leclerc. Da non sottovalutare in ottica gara le due McLaren di Norris e Piastri e il solito Russell che spera in un colpo di reni. Tre piloti in penalità: Hadjar che aveva fatto 3° in qualifica, Colapinto e Lindblad. Fondamentali le strategie su una pista letteralmente mangia-gomme.
- Gp Bahrain: strategie e gomme per Sepang, due o tre soste
- Gp Baharain, la griglia di partenza: Hadjar, Colapinto e Lindblad penalizzati
Gp Bahrain: strategie e gomme per Sepang, due o tre soste
“La strategia più veloce a due soste dovrebbe essere medium-hard-hard, oppure soft-hard-hard, che è solo due secondi più lenta”, ha dichiarato Dario Marrafuschi, direttore di Pirelli Motorsport. La strategia a due soste S-S-H potrebbe essere molto competitiva. Altrimenti anche S-M-H potrebbe essere altrettanto vantaggiosa. Ma la strategia a tre soste non è affatto da scartare. Senza considerare le variabili meteo, il rischio pioggia in Malesia è sempre molto alto, e poi la possibilità di Safety e Virtual Safety Car.
La pista di Sepang ha rivelato un alto degrado delle gomme. Tra i vari piloti, Verstappen potrebbe provare la zingarata dell’unica sosta ma è la scelta sconsigliata dalla stessa Pirelli. Leclerc è l’unico che ha ancora due set di gomme soft nuove. Max e Hamilton ne hanno una, mentre Antonelli, Russell, Hadjar e le due McLaren non ne hanno più.
Gp Baharain, la griglia di partenza: Hadjar, Colapinto e Lindblad penalizzati
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:35.130
Red Bull
|2. Lewis Hamilton 1:35.428
Ferrari
|2ª fila
|3. Kimi Antonelli 1:35.631
Mercedes
|4. Charles Leclerc 1:35.666
Ferrari
|3ª fila
|5. Lando Norris 1:35.757
McLaren
|6. Oscar Piastri 1:35.762
McLaren
|4ª fila
|7. George Russell 1:35.871
Mercedes
|8. Isack Hadjar* 1:35.558
Red Bull
|5ª fila
|9. Pierre Gasly 1:37.210
Alpine
|10. Gabriel Bortoleto 1:37.673
Audi
|6ª fila
|11. Liam Lawson 1:37.023
Racing Bulls
|12. Fernando Alonso 1:37.220
Aston Martin
|7ª fila
|13. Carlos Sainz 1:37.527
Williams
|14. Lance Stroll 1:37.566
Aston Martin
|8ª fila
|15. Nico Hülkenberg 1:37.970
Audi
|16. Oliver Bearman 1:37.980
Haas
|9ª fila
|17. Esteban Ocon 1:38.233
Haas
|18. Alexander Albon 1:38.600
Williams
|10ª fila
|19. Valtteri Bottas 1:38.611
Cadillac
|20. Sergio Perez 1:38.933
Cadillac
|11ª fila
|21. Franco Colapinto** s.t.
Alpine
|22. Arvid Lindblad s.t.
Racing Bulls ***
* Hadjar 5 posizioni di penalità in griglia per sostituzione ICE
** Colapinto 10 posizioni di penalità in griglia per sostituzione ICE + 5 posizioni di penalità per incidente a Baku
*** Lindblad 30 posizioni di penalità in griglia per sostituzione componenti PU