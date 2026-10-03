La griglia di partenza, le gomme e le strategie per il Gran Premio del Bahrain che scatterà alle 9 di domenica con una prima fila da paura, Verstappen ed Hamilton, poi Antonelli e Leclerc

Sveglia puntata alle ore 9 o poco prima, meglio, per la partenza del Gran Premio del Bahrain che si svolge per l’occasione a Sepang, in Malesia. Una prima fila da sogno e da GOAT con Max Verstappen in pole e Lewis Hamilton, 11 titoli mondiali e una rivalità che va al di là di ogni cosa. Alle loro spalle non sono da meno il leader del Mondiale Kimi Antonelli e l’altra Ferrari di Charles Leclerc. Da non sottovalutare in ottica gara le due McLaren di Norris e Piastri e il solito Russell che spera in un colpo di reni. Tre piloti in penalità: Hadjar che aveva fatto 3° in qualifica, Colapinto e Lindblad. Fondamentali le strategie su una pista letteralmente mangia-gomme.

Gp Bahrain: strategie e gomme per Sepang, due o tre soste

“La strategia più veloce a due soste dovrebbe essere medium-hard-hard, oppure soft-hard-hard, che è solo due secondi più lenta”, ha dichiarato Dario Marrafuschi, direttore di Pirelli Motorsport. La strategia a due soste S-S-H potrebbe essere molto competitiva. Altrimenti anche S-M-H potrebbe essere altrettanto vantaggiosa. Ma la strategia a tre soste non è affatto da scartare. Senza considerare le variabili meteo, il rischio pioggia in Malesia è sempre molto alto, e poi la possibilità di Safety e Virtual Safety Car.

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La pista di Sepang ha rivelato un alto degrado delle gomme. Tra i vari piloti, Verstappen potrebbe provare la zingarata dell’unica sosta ma è la scelta sconsigliata dalla stessa Pirelli. Leclerc è l’unico che ha ancora due set di gomme soft nuove. Max e Hamilton ne hanno una, mentre Antonelli, Russell, Hadjar e le due McLaren non ne hanno più.

Gp Baharain, la griglia di partenza: Hadjar, Colapinto e Lindblad penalizzati

1ª fila 1. Max Verstappen 1:35.130

Red Bull 2. Lewis Hamilton 1:35.428

Ferrari 2ª fila 3. Kimi Antonelli 1:35.631

Mercedes 4. Charles Leclerc 1:35.666

Ferrari 3ª fila 5. Lando Norris 1:35.757

McLaren 6. Oscar Piastri 1:35.762

McLaren 4ª fila 7. George Russell 1:35.871

Mercedes 8. Isack Hadjar* 1:35.558

Red Bull 5ª fila 9. Pierre Gasly 1:37.210

Alpine 10. Gabriel Bortoleto 1:37.673

Audi 6ª fila 11. Liam Lawson 1:37.023

Racing Bulls 12. Fernando Alonso 1:37.220

Aston Martin 7ª fila 13. Carlos Sainz 1:37.527

Williams 14. Lance Stroll 1:37.566

Aston Martin 8ª fila 15. Nico Hülkenberg 1:37.970

Audi 16. Oliver Bearman 1:37.980

Haas 9ª fila 17. Esteban Ocon 1:38.233

Haas 18. Alexander Albon 1:38.600

Williams 10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:38.611

Cadillac 20. Sergio Perez 1:38.933

Cadillac 11ª fila 21. Franco Colapinto** s.t.

Alpine 22. Arvid Lindblad s.t.

Racing Bulls ***

* Hadjar 5 posizioni di penalità in griglia per sostituzione ICE

** Colapinto 10 posizioni di penalità in griglia per sostituzione ICE + 5 posizioni di penalità per incidente a Baku

*** Lindblad 30 posizioni di penalità in griglia per sostituzione componenti PU